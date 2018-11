Stiri pe aceeasi tema

- Parisul gazduiește duminica ceremonia de comemorare a sfârșitului Primului Razboi Mondial. Peste 70 de șefi de stat și de guvern, printre care președintele SUA, Donald Trump, președintele rus Vladimir Putin și cancelarul german Angela Merkel, participa la cea de-a 100-a aniversare a Marelui…

- 37% dintre romani ”doresc relatii mai stranse cu SUA” Berlin, sediul cancelariei germane. Foto: Pixabay Mai mult de o treime dintre români - 37% - doresc ca tara noastra sa aiba relatii mai strânse cu Statele Unite, 25% - cu Germania, în timp de 11% au optat pentru relatiile cu…

- Incepand cu 08:00, ora de ora, va vom transmite rezultatele EXIT - POLL in urma raspunsurilor cititorilor DC News. Stați cu noi pentru a vedea cum voteaza oamenii! De asemenea, de pe DC News veți putea afla cele mai importante informații despre referendumul pentru redefinirea familiei. Așadar:…

- Ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, si-a prezentat luni demisia presedintelui Emmanuel Macron, care a refuzat-o, transmite AFP, citand presedintia Frantei, care confirma astfel o informatie a cotidianului Le Figaro. "In fata atacurilor la adresa ministrului de cand acesta a confirmat…

- Fortele militare ale SUA, Turciei si Frantei trebuie sa paraseasca "imediat" Siria, a cerut sambata de la tribuna ONU seful diplomatiei siriene, Walid al-Moualem, indemnand totodata refugiatii sirieni sa revina in tara, informeaza France Presse. "Ele trebuie sa se retraga imediat si fara nicio…

- Fortele militare ale SUA, Turciei si Frantei trebuie sa paraseasca "imediat" Siria, a cerut sambata de la tribuna ONU seful diplomatiei siriene, Walid al-Moualem, indemnand totodata refugiatii sirieni sa revina in tara, informeaza France Presse. "Ele trebuie sa se retraga imediat si fara nicio conditie",…

- Ministrul de interne al Frantei, Gerard Collomb, a declarat ca va candida in alegerile pentru primaria Lyonului, al treilea oras ca marime al Frantei, in anul 2020 si ca nu ar vrea sa astepte pana in ultima clipa pentru a demisiona din guvern, informeaza publicatia L'Express pe site-ul sau, potrivit…

- Kremlinul a afirmat luni ca Statele Unite incearca in mod "grosolan" sa recruteze cetațeni ruși ca agenți și ca acest lucru arata ca Washingtonul se amesteca in afacerile interne ale Rusiei, relateaza Reuters.