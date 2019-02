Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a denuntat 'o resurgenta a antisemitismului fara precedent de la Al Doilea Razboi Mondial' in Franta si in Europa, si a anuntat ca tara sa va adopta o definitie a antisemitismului extinsa la antisionism, dupa o serie de incidente cu caracter antisemit in ultimele…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a decis sa instituie o Zi Nationala de omagiere a victimelor terorismului, la 11 martie, ecou la Ziua Europeana care comemoreaza atentatul jihadist cel mai sangeros din Europa, care a avut loc la Madrid in 11 martie 2004, a anuntat vineri Presedintia franceza, informeaza…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat joi "curajul sutelor de mii de venezueleni care marsaluiesc pentru libertatea lor" impotriva "alegerii nelegitime a lui Nicolas Maduro" si asigura ca Europa sustine "reinstalarea democratiei", potrivit AFP. "Dupa alegerea nelegitima a lui…

- Tratatul franco-german semnat marti la Aachen de presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel, la 56 de ani de la Tratatul de la Elysee, este axat pe securitate, si nu pe dinamism, comenteaza miercuri cotidianul conservator german Die Welt, citat de dpa. "Esenta…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat marti seara ca s-a facut tot ceea ce s-a putut privind acordul Brexitului, sugerand ca noi negocieri cu Londra ale unui acord in vederea iesirii din Uniunea Europeana sunt excluse.

- Trecerea in 2019 nu a insemnat si sfarsitul dificultatilor pentru Emmanuel Macron. Sylvain Fort, care este redactorul discursurilor lui si directorul de comunicare, a aratat miercuri seara ca va parasi Palatul Elysee. Plecarea lui ar trebui sa aiba loc dupa 15 ianuarie, chiar dupa ce va fi terminat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron ii va primi la Palatul Elysee, luni dimineata, la ora locala 10.00, pe reprezentantii a cinci sindicate (CGT, CFDT, FO, CFE-CGE, CFTC) si trei organizatii patronale (Medef, CPME si U2P), in contextul protestelor de amploare ale “vestelor galbene”, din ultima perioada,…

- Ministrul de externe francez, Jean-Yves Le Drian, l-a invitat duminica pe presedintele american Donald Trump, care a comentat printr-o serie de tweet-uri critice situatia legata de miscarea "vestelor galbene" in Franta, sa nu se amestece in politica interna franceza, informeaza AFP. "Ii spun lui Donald…