- Franta sustine acordul intre Rusia si Turcia privind constituirea unei zone demilitarizate in provincia siriana Idlib, a informat luni Ministerul francez de Externe intr-un comunicat, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a avertizat luni ca exista riscul unui razboi perpetuu in Siria daca Rusia va refuza sa prelungeasca acordul de incetare a focului pentru o luna in provincia Idlib, relateaza site-ul cotidianului The Guardian, potrivit Mediafax.Afirmațiile…

- Un atac efectuat un provincia siriana Idlib ar in semna un masacru, iar summitul care va avea loc la Teheran intre Iran, Rusia si Turcia va avea rezultate pozitive, a afirmat marti presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat de Hurryet Daily, relateaza Reuters.

- Turcia a trimis tancuri in provincia sa Hatay, la granita cu Siria, a anuntat agentia turca de presa Anadolu, relateaza marti dpa. Potrivit sursei, armata turca a trimis de asemenea echipamente de constructie pentru a-si intari cele 12 posturi de observatie din nord-vestul Siriei, in contextul relatarilor…

- Ministerul de Externe al Rusiei a anuntat luni ca un summit intre Rusia, Franta, Turcia si Germania privind situatia din Siria „este programat pentru viitorul apropiat”, scrie Reuters, scrie news.ro.De asemenea, Ministerul a adaugat ca ministrul de Externe, Sergei Lavrov, va vizita Ankara…

- Ministrii de externe din Turcia si Rusia urmeaza sa se reuneasca in capitala turca Ankara la inceputul saptamanii pentru a pregati un summit consacrat crizei din Siria si care va avea loc la 7 septembrie, potrivit unui comunicat difuzat duminica de Ministerul de Externe rus, relateaza dpa. Citește…

- Barbatul despre care ziarele din Libia spun ca a fost rapit este din Ploiesti, un inginer care lucreaza in Africa de 15 ani. Angajat acum la o companie petroliera, era de serviciu cand a fost luat ostatic impreuna cu trei colegi din Occident, scriu reporterii locali. Jurnalistii au…