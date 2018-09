Stiri pe aceeasi tema

- India a anulat vineri o intalnire prevazuta intre sefa diplomatiei sale, Sushma Swaraj, si ministrul de externe pakistanez, Shah Mehmood Qureshi, in marja Adunarii Generale a ONU, una din rarele intrevederi la nivel inalt intre cele doua tari rivale, transmite AFP. Diplomatia indiana a…

- Ministrul de Externe al Franței Jean-Yves Le Drian a declarat miercuri ca bombardarea regiunii Idlib din Siria de catre forțele ruse, siriene și iraniene ar putea constitui o crima de razboi, relateaza Reuters.”Ipoteza crimelor de razboi nu poate fi exclusa ... odata ce cineva incepe sa bombardeze…

- O „catastrofa umanitara“ se profileaza in provincia Idlib, din nord-vestul Siriei, apreciaza intr-un editorial in Wall Street Journal (WSJ presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, indemnand Rusia si Iran, tari aliate regimului condus de Bashar al-Assad, sa o impiedice, scrie AFP.

- Israelul nu se va considera legat de eventuale acorduri internationale ce vor fi semnate asupra viitorului Siriei, a declarat joi ministrul israelian al apararii Avigdor Lieberman, informeaza AFP. Negocieri la niveluri diferite sunt in curs in conditiile in care regimul lui Bashar al-Assad…

- Iran si Siria au semnat un acord de cooperare militara cu prilejul intalnirii avute de cei doi ministri ai apararii la Damasc, a informat luni agentia iraniana Tasnim, transmite Reuters. Ministrul iranian al apararii, Amir Hatami, a sosit duminica la Damasc pentru o vizita de doua zile,…

- Hafez al-Assad, fiul presedintelui Siriei, Bashar al-Assad, a declarat,marti, la Cluj, ca matematica este pasiunea sa din copilarie si ca se considera o persoana normala, la fel ca ceilalti peste 600 de elevi care participa la Olimpiada Internationala de Matematica.

