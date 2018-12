Stiri pe aceeasi tema

- „Din nefericire, in interiorul camerei in care s-a produs incendiul au fost surprinsi 3 copii: unul de 10 luni, unul de 2 ani si 10 luni, unul de 4 ani. Cei trei copii sunt inconstienti, prezinta intoxicatii grave si arsuri din cauza flacarilor", au precizat initial reprezentantii ISU Mures. Ulterior,…

- Un copil de 10 ani, din localitatea Zizin, care a incercat sa se spanzure in locuinta sa, dupa ce bunica l-a trimis la scoala, a murit, sambata, dupa cinci zile, la Spitalul de Copii din Brasov, unde fusese tinut in viata cu ajutorul aparatelor. Surse medicale au declarat, pentru Mediafax, ca baietelul…

- Accidentul s-a produs intre localitatile Zaicesti si Copalau, acolo unde soferul unui autoturism Dacia 1310 a pierdut controlul volanului si a patruns pe contrsens unde s-a lovit cu un microbuz de transport persoane. In urma impactului, microbuzul s-a rasturnat pe marginea drumului, iar autoturismul…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta au dispus trimiterea in judecata a doua persoane, judecate si condamnate deja la inchisoare cu executare in dosarul accidentului rutier din data de 6 iunie 2014, inregistrat pe raza municipiului Constanta, eveniment in urma caruia doi…

- O tanara mama a doi copii, din Marea Britanie, a murit in „circumstanțe tragice” in timp ce se afla in vacanța cu logodnicul ei, in Lanzarote, pe 30 octombrie, scrie Daily Mail. Emma Pender, in...

- Creatorul unui patut pentru copii in care un bebelus din Marea Britanie ''a murit sufocat'' a fost condamnat la trei ani si patru luni de inchisoare, relateaza vineri Press Association. Oscar Abbey, in varsta de sapte luni, a fost gasit decedat de parintii sai in luna…

- Cutremurator! O fetița de 12 ani a murit din cauza unui produs de igiena folosit zinic de romani O adolescenta in varsta de 12 ani a murit intr-un mod stupid in timp ce se afla cu parinții in vacanța. Paige Daughtry se intorsese de la piscina, și-a facut duș, apoi a folosit deodorant de corp in exces.…

- Celebrul compozitor, Ben Daglish, a murit la 52 de ani, din cauza unei boli grave, de care suferea inca din 2015. Artistul din Marea Britanie se lupta de trei ani cu cancerul, iar organismul lui era foarte slabit, nemaisuportand tratamentele la care era supus. Ben Daglish a compus coloana sonora pentru…