- Portarul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Ciprian Tatarusanu, a declarat, duminica seara, ca gazonul de pe Arena Nationala a fost "execrabil" si ca acesta a dezavantajat prima reprezentativa in partida cu Serbia din Liga Natiunilor, incheiata la egalitate, scor 0-0. "Trebuia sa avem mai mult…

- Portarul Ciprian Tatarusanu a fost remarcat de France Football pentru evolutia sa din meciul Romania - Serbia (0-0), disputat duminica, pe Arena Nationala din Bucuresti, in Liga Natiunilor. "Serbia, frustrata in Romania", titreaza France Football, care scrie ca Tatarusanu "a fost in largul sau in poarta…

- Pe „Arena Naționala”, Romania și Serbia s-au infruntat in derby-ul grupei din Liga Națiunilor, meci incheiat cu o remiza alba dupa ce „tricolorii” au evoluat o repriza intreaga in inferioritate numerica, iar sarbii au ratat un penalty prin capitanul Tadic (45) – șut peste poarta la o gafa monumentala…

- Meciul dintre Romania și Serbia, din etapa a 4-a din Liga Națiunilor, n-a reușit sa stabileasca un nou record in ceea ce privește asistența pe Arena Naționala. La partida din aceasta dupa amiaza au asistat 48.513spectatori. Numarul suporterilor prezenți azi reprezinta a-7a asistența de care au avut…

- Jose Mourinho nu renunța, deși este intr-o situație delicata la Manchester United. Portughezul merge joi in Serbia, la partida pe care naționala acestei țari o disputa cu Muntenegru in Liga Națiunilor. Motivul vizitei este legat de interesul pe care porughezul și l-a manifestat pentru Nikola Milenkovici…

- Cosmin Contra, selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, a convocat 24 de jucatori 16 din strainatate si opt din Liga 1 pentru meciurile din Liga Natiunilor cu Lituania programat joi, 11 octombrie, de la ora 21.45, la Vilnius si Serbia de duminica, 14 octombrie, de la ora 16.00, de pe Arena…

- Selectionerul echipei nationale a Romaniei, Cosmin Contra, a convocat 16 jucatori care evolueaza in strainatate pentru partidele cu Lituania si Serbia, din Liga Natiunilor, potrivit site-ului oficial al Federatiei Romane de Fotbal. Singura noutate este chemarea fundasului Valerica Gaman (Al-Shabab).…

- FRF a pus in vanzare biletele pentru meciul nationalei Romaniei din Liga Natiunilor, impotriva Serbiei, de pe teren propriu. Partida este programata pe 17 septembrie, pe Arena Nationala, de la ora 16:00.