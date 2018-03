Le-a venit o idee si au creat o masina cum n-a mai vazut Romania! Ce are special noul tip de Dacia!

Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre firmele celebre din Romania a anunțat, pe pagina proprie, dispariția unuia dintre magnații Romaniei. Herbert Stein, fondatorul AutoItalia, a decedat. „”Capo” Herbert Stein, fondatorul AutoItalia, a pornit in cursa spre eternitate! Aducem astazi un ultim omagiu domnului Herbert Stein, fondatorul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca, la zece ani de la preluarea pachetului majoritar de actiuni la Automobile Craiova, compania Ford a devenit un investitor redutabil in Romania si a contribuit la dezvoltarea industriei automobilului, principala ramura a economiei tarii noastre.…

- Exporturile Romaniei au crescut cu 15,9% in ianuarie, dar importurile au urcat cu un ritm superior de 17,3%, arata datele Institutului Național de Statistica (INS). Ca atare, deficitul comercial al țarii noastre a ajuns doar in ianuarie la 775 de milioane de euro, cu 169,8% mai mare. Fața de luna decembrie…

- Aceasta masina se bazeaza tehnic pe noul KIA Stinger recent lansat si in Romania. Diferenta dintre un Genesis G70 si un Stinger este ca modelul G70 devine o masina cu pretentii premium de unde si linia optica asemanatoare cu cea a versiunii de top Genesis. …

- Un tanar a fost descoperit mort, duminica, pe o strada din Pitești. Martorii susțin ca barbatul a fost aruncat acolo dintr-o mașina. Surse din interiorul anchetei spun ca victima este angajatul unui circ, cunoscut pentru ca ar fi consumator de etnobotanice. Insa, nu se știe daca acesta era viu cand…

- Noul presedinte executiv al PSD, premierul Viorica Dancila, a anuntat, sambata, ca o sustine pe Rovana Plumb la sefia Oganizatiei de femei a partidului. Aceasta a fost aleasa la Congresul Extraordinar de sambata numarul doi in partid. ”Organizatia de femei este una dintre cele mai puternice organizatii…

- glo™, cel mai avansat dispozitiv de incalzit tutunul de la British American Tobacco, lansat in Romania la finalul anului trecut , are acum o varianta in ediție limitata: glo™ Polar Edition. Cu un design unic, inspirat de albul imaculat al zapezii, glo™ Polar Edition este disponibil in Romania in doar…

- Declinul diesel-urilor, masini la care emisiile de CO2 erau reduse, dar si cresterea record pentru SUV-uri au fost factori care au facut ca emisiile medii ale masinilor noi vandute in Europa sa creasca dupa zece ani de scadere, arata datele JATO. Toyota, Peugeot si Citroen stau cel mai bine, iar Dacia…

- Inca din anii `60 si pana in anul 1989, luna mai era asteptata de campineni nu atat pentru deschiderea sezonului la iarba verde, ci in mod special pentru evenimentul sportiv al anului: cupa ”Prieteniei”, o competitie de motocros la care participau cei mai buni sportivi din Europa, Asia si America de…

- Florin Salam s-a intors in Romania, in mare secret, dupa o perioada pe care a petrecut-o in mai multe tari din Europa, acolo unde s-a umplut de bani, pe la diverse evenimente la care a cantat. Manelistul a venit in tara pentru a face un gest nobil! Artistul a botezat un copil.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, in legatura cu afirmatiile prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca Europa este "cu ochii" pe Romania si ca in cazul in care reprezentantii majoritatii parlamentare nu vor intelege acest lucru, tara noastra va fi tratata in continuare…

- Este vorba de modelul SantaFe care in versiunea 2018 este echipata cu o motorizarea diesel CRDI de 200 CP. Acest motor se regaseste si pe gama KIA Stinger si KIA Sorento care se vinde si in Romania. Exact in acest timp VW si Audi renunta complet la motorizarile…

- Președintele ALDE Pitești, Robert Tudorache, a fost prezent, in calitate de secretar de stat la ministerul Energiei, la semnarea acordului intre Institutul de Cercetari Nucleare (RATEN ICN) și Comisariatul pentru Energie Atomica (CEA) din Franța. Evenimentul a avut loc la sediul ICN din Mioveni. Colaborarea…

- Clipe emoționante pentru Bianca Dragușanu! In aceasta dupa-amiaza, in timp ce paparazzii CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, erau pe urmele sale, vedeta a oprit bolidul de lux pe care il conducea și, imediat ce a coborat de la volan, ea a inceput sa țipe. Intreaga scena a fost filmata, iar prezentatoarea…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au depistat un autoturism marca Ford, in valoare de 14.000 de lei, cautat de autoritatile din Germania. In data de 25.02.2018, ora 17.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota, s-a prezentat…

- Caz șocant la Institutul Oncologic Fundeni, acolo unde doua femei decedate au fost incurcate. Familiile acestora au trecut prin clipe grele, iar la inceput angajații institutului nu au vrut sa creada ca a fost facuta o astfel de greșeala. O familie din Pitesti a venit sambata la Fundeni sa ia acasa…

- Dana Chera, fosta Grecu, a avut parte de un episod deloc placut pentru o vedeta. Insarcinata cu cel de-al treilea copil, cunoscuta prezentatoare TV a povestit ce i s-a intamplat in tren in timp ce venea spre București din Pitești unde locuiește. In cadrul primului interviu dupa ce s-a aflat ca va deveni…

- Caine cu atitudine. Un patruped lasat incuiat in mașina de stapan a apasat cu labuțele pe claxon minute in șir, scrie realitatea.net.Totul s-a intamplat in parcarea unui supermaket din Focșani, Romania, iar inregistarea a devenit virala pe Facebook, unde a adunat aproape 100.

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.236 locuri de munca, anunța Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) Situația locurilor de munca pe care le pot ocupa romanii este urmatoarea: Germania – 699 locuri de munca: 400 manipulant bagaje,…

- Senatul a aprobat miercuri, cu 86 de voturi „pentru”, un vot „impotriva” si o abtinere, propunerea legislativa a deputatului UDMR Szabo Odon prin care vinerea dinaintea Pastelui devine sarbatoare legala si zi nelucratoare. „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca…

- Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a dezvaluit in exclusivitate schimbul de SMS-uri pe care și l-au dat Ana Baniciu, alias „Funduleț”, și Smiley. Artistul și Gina Pistol sunt intr-o relație de anul trecut. Smiley nu a recunoscut in public ca se iubește cu blondina, pentru ca era inca in „tatonari”…

- ”Președintele Camerei Deputaților, domnul Liviu Dragnea, l-a primit marți, 20 februarie, pe domnul Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania. Intalnirea a avut loc pe fondul unei dinamici pozitive a relațiilor bilaterale, in domeniile politico-militar și de securitate, Romania…

- Trei tineri s-au rasturnat, luni, cu mașina, pe autostrada București – Pitești, la kilometrul 79, dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului și a ieșit in decor. Tanarul aflat la volan, originar din județul Olt, a fost gasit in stare de șoc de echipajul de pe ambulanța. El tremura și vorbea cu dificultate,…

- S-au scurs clipe dramatice, duminica seara, in comuna Botoroaga din județul Teleorman. Doi tineri au sfarșit in chinuri cumplite dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de un copac și s-a rupt in doua. (VEZI ȘI: VIDEO. HAOS PE AUTOSTRADA BUCURESTI – PITESTI. VREMEA A DAT TRAFICUL PESTE CAP, IAR ACCIDENTELE…

- Dupa 23 de ani, titlul de cea mai buna jucatoare de tenis de masa din Europa reajunge in Romania. S-a intamplat cu ajutorul Bernadettei Szocs, o unguroaica apriga de 22 de ani, care a ajuns in Bistrița pe cand avea 10 ani și nu cunoștea o boaba de limba romana...

- Mihai Bendeac a implinit 35 de ani, vineri (16 februarie). Chiar daca a fost ziua lui, actorul a muncit pana noaptea tarziu. Cand a ieșit de la filmari, juratul de la „iUmor” a avut parte de o surpriza. Mașina actorului a fost „vandalizata” de colegii lui, in frunte cu Cheloo. Prietenii „inventivi”…

- Carlos Ghosn, puternicul sef al gigantului auto Renault, a primit un nou mandat de patru ani in fruntea companiei, potrivit BBC. Totusi, exista o serie de zvonuri in spatiul public ca Ghosn s-ar retrage singur din functia pe care o detine din 2005. Actionarii vor vota re-numirea lui Ghosn…

- Romania se situeaza pe locul 16 in UE in clasamentul inmatricularilor auto din ianuarie, cu o crestere de 66,4% fata de ianuarie 2017, la 11.744 autoturisme noi inmatriculate, informeaza Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania. Dacia a inregistrat o crestere a inmatricularilor…

- Romanii sunt tot mai putin dispusi sa doneze cei doi la suta din impozitul pe venit prin mecanismul de redirectionare catre ONG-urile care activeaza in Romania. Astfel, suma totala obtinuta prin mecanismul de redirectionare a 2% din impozitul pe venit a fost, pentru anul fiscal 2016, sensibil mai mica…

- Suleyman Uygurov (26 de ani), originar din Turkmenistan, a primit o bursa din partea statului sa studieze in Europa, iar el a ales Romania, pentru ca aici se traieste bine cu costuri reduse, dar si pentru calitatea invatamantului superior. A venit la Galati si a absolvit Facultatea de Inginerie, angajandu-se…

- Dacia și Federația Romana de Handbal (FRH) au decis sa incheie un parteneriat destinat sa susțina performanța intr-unul din cele mai indragite și apreciate sporturi de echipa din Romania. Ca urmare a acestui acord de colaborare, Dacia devine partenerul tehnic al FRH la nivelul echipelor de seniori ale…

- Simona Halep a ajuns, luni dimineata, in Romania! Tenisemna a fost asteptata la aeroport de tatal ei, dar si de o multime de fani, care au intampinat-o cu ropote de aplauze si buchete impresionante de flori. Halep a fost condusa acasa cu un bolid de lux, in care sa aiba tot confortul si sa nu resimta…

- Costi, sotul mamei din Buzau care si-a pus capat zilelor la numai 23 de ani, a rupt tacerea. Barbatul indoliat a dezvaluit pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , ce s-a intamplat intre el si sotia lui inainte ca tanara sa-si ia viata. (CITESTE SI: Tanara de 23 de ani, mama a unei fetite, si-a…

- Accident pe drumul Pitești -Topoloveni, sambata dimineața. O duba a spulberat un cal care se plimba nesupravegheat pe carosabil. Mașina a fost avariata in propoție de aproape 40%, iar toate pagubele vor fi suportate de proprietarul animalului, identificat de Poliție, care, dincolo de faptul…

- Peste jumatate dintre angajatii subsidiarei din Romania ai companiei franceze Atos, care sunt nemultumiti de oferta salariala a firmei, vor decide luni daca vor intra in greva, dupa ce au primit joi seara o noua oferta din partea patronatului. Cele trei propuneri anterioare fusesera respinse.…

- BNP Paribas, cea mai mare banca din Franta cu active de peste 2 trilioane de euro, a inregistrat o sucursala la Registrul Comertului in luna decembrie a anului trecut, iar potrivit informatiilor BNR banca de la Bucuresti poate incepe sa acorde credite si sa atraga depozite la finalul acestei luni.…

- Thomas K. Yazdgerdi, emisarul special al Statelor Unite pentru Holocaust, a vizitat astazi Romania. S-a intalnit cu autoritațile de la București pentru a discuta despre stadiul restituirii proprietaților confiscate abuziv de la victimele Holocaustului, dar si despre acordarea de pensii evreilor care…

- Numarul de autoturisme noi inmatriculate a crescut anul trecut in Romania cu 10,7%, la un total de 105.083 unitati, piata locala plasandu-se pe locul 17 in UE, potrivit datelor ACEA (Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile) si ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din…

- Victor Spirescu, primul roman care a ajuns in Anglia dupa liberalizarea pietei muncii in 2014, a murit intr-un tragic accident de masina. Tanarul in varsta de 32 de ani s-a stins din viata luni, 15 ianuarie, in jurul orei 4 dimineata. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a aflat detalii infioratoare…

- Constructorul auto Dacia a vandut, in 2017, peste 655.000 de vehicule, cu 12,2% mai multe decat in anul anterior, cea mai importanta piata fiind Franta, unde au fost comercializate circa 120.000 de unitati, potrivit unui comunicat al companiei. Pe de altă parte, în România constructorul…

- Proiectul instituie obligativitatea existentei dispeceratelor la care clientul sa poata apela telefonic sau prin alte mijloace si care sa poata transmite taximetristilor comenzile prin statie de emisie - receptie. Masinile trebuie dotate cu aparate de taxat fiscalizate, potrivit proiectului consultat…

- Aproximativ 106.000 de autoturisme noi au fost inmatriculate in anul 2017 in Romania, in crestere cu 10,71% fata de aceeasi perioada din anul anterior, in timp ce numarul inregistrarilor de masini rulate a ajuns la aproape 519.000 de unitati, mai mult cu 74,55% raportat la intervalul de referinta,…

- Un procentaj de 90% din totalul masinilor second hand comercializate in Romania in 2017 au fost cumparate “pe incredere”, in baza informatiilor furnizate de vanzator si doar cel mult 10% au avut istoricul verificat, reiese dintr-o analiza a pietei auto de profil realizata de un portal specializat, data…

- Datele analizate releva faptul ca masini ale marcilor Volkswagen, BMW si Audi au fost cele mai verificate de clientii de automobile rulate din Romania, in timp ce maximum 1% dintre clientii de masini vechi Renault, Dacia, Fiat sau Peugeot verifica istoricul online. Pe de alta parte, marea…

- Masinile inteligente, conectate la internet, au prevazute sisteme de securitate foarte avansate, dar sunt vulnerabile atacurilor cibernetice. Hackerii ar putea sa controleze o astfel de masina de la distanta, chiar si de pe alt continent. “Daca eu ma aflu, spre exemplu, in Europa, in Romania si merg…

- Lovitura pentru Dacia. Producatorul auto roman a ajuns la 3% cota de piata in Europa si se lupta direct cu Hyundai sau KIA pe piața europeana. In același timp, doar jumatate din masinile vandute la nivel mondial mai sunt asamblate la Mioveni, iar restul in Maroc.