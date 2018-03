Le-a spus colegilor ca e insarcinata si ei au inceput sa o jigneasca. Pana intr-o zi cand s-a dezbracat si le-a aratat burta. Secretul ei sinistru

Stiri pe aceeasi tema

- Olivia Steer a vorbit deschis despre drama prin care a trecut. Jurnalista a povestit cea mai grea perioada din viața ei, cand și-a pierdut sora. Soția lui Andi Moisescu nu și-a putut stapani lacrimile, in timp ce povestea despre pierderea pe care a suferit-o. Sora ei s-a luptat cinci ani cu necruțatoarea…

- Ștefan Barabaș, fiul directorului de ingrijiri de la Spitalul Municipal din Oradea, Calin Barabaș, a murit la numai 17 ani. Tragedia este una inexplicabila, avand in vedere ca tanarul nu suferea de nicio afecțiune. Potrivit ebihoreanul.ro, Ștefan Barabaș le-a spus parinților sai ca se simte rau, iar…

- Anca Bucur a caștigat Miss Fitness Universe 2017. De profesie instructor de aerobic și sportiv, tanara titlul de campion mondial in concursul de la Miami, SUA. La inceputul lunii ianuarie a aflat ca este insarcinata. Este foarte fericita ca va deveni mamica. A marturisit ca, inițial, s-a simțit rau,…

- O adolescenta de 14 ani din satul Saiț, raionul Caușeni, a decedat in urma unei raceli acute. La chemarea medicilor i-a fost acordat primul ajutor medical, dar pacienta avea o stare grava, iar dupa cateva ore a decedat.

- Spotify a venit in Romania. A fost, aproape, ca și cand Dumnezeu s-a pogorat din ceruri in triluri de harpa. Aproape, ca realitatea e puțin diferita. Ne-a incantat și pe noi, am inceput sa ne facem conturi și sa descoperim ca la pomul laudat s-au cam lasat crengile, scriu cei de la Playtech.ro. Spotify…

- Cand Andrei Tiberiu Maria posteaza o fotografie cu intreaga lui familie, fotografia se viralizeaza. S-a intamplat duminica, atunci cand Smiley a fost sa-și viziteze parinții. Artistul a postat pe contul sau de Facebook o fotografie in care apare alaturi de fratele, parinții și bunica lui și a scris…

- Cameron Diaz a luat decizia de a nu mai juca in filme, susține actrița Selma Blair, prietena a starului de la Hollywood, potrivit metro.co.uk. Selma Blair a povestit ca a luat masa cu Cameron Diaz și ca aceasta i-a spus ca nu mai vrea sa joace in filme. „Am luat pranzul cu Cameron. Ne-am reamintit […]…

- Acum aproape trei luni, pe 12 decembrie 2017, Alina Ciucu isi pierdea viata pe peronul statiei de metrou Dristor, dupa ce era impinsa in fata unei garnituri de Magdalena Serban, o femeie retinuta initial pentru 30 de zile, dar aflata si astazi in detentie. Familia adoptiva a fetei de 25 de ani ii face…

- Oana Roman este casatorita cu Marius Elisei și au impreuna o fetița, Isabela. Recent, micuța nu s-a putut abține și și-a dat de gol parinții. Aceasta a dezvaluit principalul motiv pentru care parinții ei obișnuiesc sa se certe in familie. In momentul in care a fost intrebata ce o deranjeaza cel mai…

- EXATLON 7 martie. Saptamanile petrecute impreuna i-a unit enorm, iar greutațile și probele complicate i-au facut sa fie la fel ca o familie. Astfel, la fiecare eliminare, tristețea și lacrimile apar pe chipurile concurenților de la „Exatlon”. In seara aceasta, mulți dintre participanți nu și-au putut…

- Minora de 14 ani din Timișoara disparuta de acasa a fost gasita la iubitul ei de 25 de ani. Parinții au dat-o disparuta dupa ce copila a plecat la vecini și nu s-a mai intors acasa. Familia tinerei de 14 ani a cerut ajutor pe Facebook dupa ce fata a disparut de acasa. Minora le-a spus ca pleaca panp…

- Ancuța Carcu este insarcinata in șase luni și va deveni mama de baiat, dupa testele pe care le-a efectuat. Fostul deputat PRM a dezvaluit ce nume va purta bebelușul, dar și motivul pentru care va face aceasta alegere. Este vorba despre o drama din familia Carcu. Ancuța Carcu este stabilita in Spania…

- Sambata la pranz, in Rezervația Naturala Cheile Tișiței, a avut loc o avalanșa atipica in Munții Vrancei. O tanara care insoțea un grup de turiști din București a murit. Femeia a fost surprinsa de valul de zapada, care s-a declanșat in zona superioara a versantului și a continuat pana la baza vaii.…

- Catalina Florentina este o eleva de 16 ani care a disparut de acasa, dupa ce a aflat ca este insarcinata. Cel cu care s-a iubit este un tanar cu un an mai mare decat ea. Catalina i-a lasat un mesaj mamei sale. Familia fetei este acum in culmea disperarii. O vbrea inapoi acasa. “V-am facut […] The post…

- Andreea Esca (46 de ani) are o cariera de succes, este cea mai cunoscuta știrista din Romania, are o relație perfecta și o familie frumoasa. Vedeta nu a ținut un secret din demersul de curerire a actualului ei soț, omul de afaceri Alexandre Eram, cu care s-a casatorit in 2000. Știrista s-a „luptat”…

- Fostul principe Nicolae și soția sa, Alina Binder vor sa se casatoreasca și in fața lui Dumnezeu, dupa ce au spus un „Da” hotarat in fața ofițerului starii civile, in urma cu cateva luni. Cei doi au stabilit deja data marelui eveniment. Dupa cununia civila, care a avut loc in octombrie anul trecut,…

- Dana Chera, fosta Grecu, a avut parte de un episod deloc placut pentru o vedeta. Insarcinata cu cel de-al treilea copil, cunoscuta prezentatoare TV a povestit ce i s-a intamplat in tren in timp ce venea spre București din Pitești unde locuiește. In cadrul primului interviu dupa ce s-a aflat ca va deveni…

- Carmen Șerban a facut dezvaluiri uluitoare despre mariajul parinților ei, care au divorțat, la un moment dat, dar, surprinzator, relația a devenit mult mai buna! Artista a mai spus ca ei s-au casatorit, din nou. Carmen a mai facut și alte dezvaluiri, despre ea, de aceasta data. „Parintii mei au fost…

- Dana Chera, fosta Grecu, este insarcinata. Vedeta Antenei 3 va deveni mama pentru a treia oara la varsta de 40 de ani. Trecuta recent printr-un divorț, jurnalista susține ca se simte implinita și este foarte fericita ca a ramas gravida. Dana Chera mai are o fata de 14 ani și un baiat de 11 ani, […]…

- Diana Dumitrescu este una dintre vedetele care au participat la Ferma Vedetelor, iar simptomele pe care le-a avut a ingrijorat-o pe blondina și a cerut sa i se aduca un test de sarcina. „Nea Rața, te rog sa imi aduci cand vii, un test de sarcina, ca este posibil”, i-a spus vedetea in șoapta pentru […]…

- Anastasia Cecati a fost ucisa cu sange rece de propriul soț, Alexei Mitachi. Dupa ce a injunghiat-o mortal in zona gatului, tanarul medic stomatolog a trimis un mesaj de pe telefon, dupa care s-a aruncat in gol de la etajul șapte al unei cladiri din Chișinau. In casa in care s-au certat era bebelușul…

- In ultima vreme s-a tot vorbit despre faptul ca Betty Salam ar fi insarcinata, iar viitorul soț al acesteia a rupt tacerea și a marturisit tot adevarul. Catalin Vișanescu a declarat ca fiica lui Florin Salam nu este insarcinata, iar nunta va avea loc pe 25 august, cu trei zile inainte de ziua vedetei.…

- In razboiul din Aganistan, inceput cu aproape 17 ani in urma, lupta acum tineri din generația ,,millenials”. Sorin Dragomir are 23 de ani. Este, desigur, la prima sa misiune in afara țarii, iar in armata a intrat cu doar un an in urma. Saptamana trecuta a aterizat la Kandahar și va ramane aici in urmatoarele…

- O tanara de 29 de ani, din statul american Washington, isi cauta parintii din Romania, din zona Horezu, din judetul Valcea. Pe pagina de Facebook „Copiii niciodata uitati ai Romaniei – The never forgotten Romanian children", Maria a postat un mesaj. „Buna! Numele meu inainte de adoptie a fost…

- Elena Udrea este in culmea fericirii, dupa ce a aflat ca este insarcinata, mai mult, va avea gemeni! Aceeași stare o are și iubitul ei, tinerelul Adrian Alexandrov. Acesta nu s-a ferit sa comenteze despre sarcina celei care ii este partenera de viața. “Ma simt ca un tatic! Mai ales ca eu imi doream…

- Are doar 11 ani, dar i-a vrajit pe toți! Pentru prima data in acest sezon al emisiunii „Romanii au talent”, o concurenta a primit Golden Buzz de la Andra! Astfel Bianca Badea a ajuns direct in finala. Ea practica baletul de la trei ani. ”Mica Balerina”, cum a fost supranumita, a fost invitata in emisiunea…

- Mare bucurie in familia Basescu! Dupa ce Cancan.ro a dezvaluit ca Elena Basescu este insarcinata, EBA a confirmat ca va deveni mama pentru a treia oara. Traian Basescu nu-și mai incape in piele de fericire de cand a aflat ca va deveni bunic pentru a patra oara. Fostul președinte așteapta cu nerabdare…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a intrat in posesia unei informatii conform careia Elena Basescu ar fi insarcinata cu iubitul ei, Catalin Tomata. Mezina familiei fostului presedinte al Romaniei ar urma sa devina, astfel, mamica pentru a treia oara. EBA mai are doi copii cu “Syda”, de care s-a…

- O tanara care se afla acum in SUA isi cauta familia din Romania. Aceasta a fost adoptata inca de cand era mica, insa nu si-a cunoscut niciodata familia, iar numele inainte de adoptie a fost Stanescu Maria.

- O femeie in varsta de 64 de ani isi cauta copilul, Laurentiu, care a plecat de acasa de 19 ani. Ioana Gheorghe este din Lugoj si, de aproape doua decenii, plange neincetat si vrea sa-si gaseasca baiatul. De-a lungul timpului s-a agatat de tot felul de informatii, pe care le-a primit de la rude si […]…

- Fetița de noua ani bolnava de cancer, ai carei parinți au refuzat sa o trateze, a murit Fetita de noua ani din localitatea Bohotin, comuna Raducaneni, care suferea de cancer renal si ai carei parinti au refuzat sa o mai trateze a murit. Fata suferea de cancer renal in faza avansata inca de la varsta…

- Constantin Enceanu a avut parte de o mare surpriza, venita de unde se aștepta mai puțin. Artistul a plans cand a auzit-o cantand pentru prima oara pe nepoțica sa. Nu de puține ori, ”așchia nu sare departe de trunchi”. Ei bine, acest lucru pare sa se adevereasca și in cazul lui Constantin Enceanu.…

- O eleva in varsta de 16 ani de la Colegiul „Dimitrie Cantemir" este internata in stare grava la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva". Adolescenta a fost diagnosticata cu encefalita de origine bacteriana, o afectiune severa a creierului din cauza careia este internata in Sectia de Anestezie…

- De cand a aflat ca este insarcinata, Laura Cosoi este rasfatata de toata familia. Actrita este nerabadatoare sa isi stranga in brate copilul, asa cum intreaga familie abia asteapta sa faca cunostinta cu micuta.

- David Turpin, de 56 de ani, și Louise Turpin, in varsta de 49 de ani, se confrunta cu acuzații de tortura, abuz și sechestrare dupa ce și-ar fi ținut inchiși cei 13 copii, dar cei doi au negat toate acuzațiile, susțin anchetatorii. Cei doi soți Turpin au fost arestați dupa ce o fiica de-a lor a reușit…

- Doar printr-o minune un baietel nou-nascut a supravietuit dupa ce mama sa l-a nascut intr-o hazna si ...l-a lasat acolo. S-a intamplat, in aceasta dimineata, in comuna Nicolae Balcescu din judetul Constanta. Dupa ce i-a dat viata bebelusului, tanara de 20 de ani a intrat in casa fara sa le spuna o vorba…

- Lorelai Moșneguțu s-a mutat intr-un apartement superb, pe care și l-a cumparat din banii obținuți de la show-ul de televiziune la care a participat. Lorelai Moșneguțu a caștigat Romanii au talent 2017 și premiul de 120.000 de euro. Din banii caștigați la competiție, adolescenta și-a cumparat un un apartament…

- Un barbat in varsta de 33 de ani din Leordeni, judetul Arges, a fost retinut, luni seara, sub acuzatia de violenta in familie si vatamare corporala, dupa ce duminica si-a agresat sora mai mica, gravida in luna a noua, lovind-o in burta cu o pila din metal. Luni, medicii au decis sa ii faca femeii cezariana…

- Scene șocante pe strada! O tanara insarcinata a fost calcata pe burta de soția unui barbat cu care avea o aventura.Imaginile șocante au facut rapid inconjurul lumii, iar potrivit jurnaliștilor Daily Mail totul s-a intamplat pe o strada din China.

- Noi tensiuni in familia lui Banel Nicolita! In ultimii ani, tatal si si fostul stelist au fost precum soarecele si pisica. Dupa numeroase certuri, cei doi pareau ca s-au impacat anul acesta, insa finalul lui 2017 a reaprins discutiile dintre ei. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a aflat ce i-a…

- Avocatul Bogdan Barbuceanu le cere parintilor lui Ionut Anghel suma de 120.000 de euro, pentru perioada in care i-a reprezentat in instanta. "In baza acelui contract eu am asistat intreaga familiesi pe bunic. I-am asistat pe tot parcursul urmaririi penale. Suma care trebuia obtinuta este mult mai…

- Un copil astepta autobuzul cu mama sa, care era însarcinata. – Mama, de ce ai burta asa de mare?– Pentru ca astept o surioara, pentru tine!Lânga ei era un domn cu o burta foarte mare.– Domnule, zice baietelul, ma scuzati,…

- Scandalul dintre Calin Geambașu și parinții sai pare fara sfarșit. Totul a inceput in toamna, cand fostul elev de la “Scoala Vedetelor” a rabufnit pe retelele de socializare si a vorbit despre copilaria lui marcata de violențele celor care i-au dat viața. Din pacate, se pare ca nimic nu-l mai poate…