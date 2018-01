Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 41 de ani, din Remetea Mare, agent de paza, a fost capturat astazi de polițiștii de la „Crima Organizata" Timișoara, dupa ce a fost monitorizat in cadrul unei anchete DIICOT...

- Politia Romana anunta ca scoate la concurs 770 de posturi si le transmite celor interesati ca, desi „in aceste zile meseria de politist nu mai este tentanta”, din echipa Politiei Romane fac parte „oameni pentru care nu conteaza decat aflarea adevarului, care nu au liniste pana nu…

- Tanarul de 17 ani a fost prins, in weekend, de agenții de paza ai societații comerciale. Oamenii l-au observat in timp ce trecuse de casa de marcat cu mai multe produse vestimentare pentru care nu a platit. A fost oprit insa, iar cei de la firma de paza au chemat poliția la fața locului. Oamenii…

- Ultimele prestatii ale celor de la BCM U Pitesti au cam incins spiritele la clubul FC Arges, club ce finanteaza si echipa de baschet. Primaria Municipiului Pitesti face eforturi substantiale pentru ca echipa sa beneficieze de cea mai buna finantare. Cu un buget de un milion de euro anual, echipa…

- Iohannis: Dosarul Revolutiei trebuie finalizat, iar crimele pedepsite Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, un mesaj la 28 de ani de la Revolutia Romana, precizand ca investigatiile din dosarul Revolutiei trebuie finalizate, iar crimele si abuzurile din decembrie 1989 pedepsite pentru ca victimelor…

- ACTUALIZARE 18.20. Numarul protestatarilor din Piața Victoriei a ajuns la 600. Oamenii scandeaza „Timișoara”, „Hoții”, „Justiție, nu corupție”. Este un protest tacut, cu oameni care si-au acoperit ochii cu benzi negre. Cu toții stau cu fața spre Guvern. Ei spun ca vor ramane așa, in tacere, timp de…

- Autor: Petru ROMOȘAN In 21 februarie 1997, abia instalata guvernare prooccidentala a noului presedinte Emil Constantinescu i-a redat fostului rege al Romaniei, Mihai de Hohenzollern, devenit Mihai I al Romaniei, cetatenia pierduta dupa abdicarea fortata din 30 decembrie 1947. Fostul suveran al Romaniei…

- Pe scena Filarmonicii Banatul din Timișoara vor urca Petrica Moise, Aura Twarowska din Viena, Narcisa Brumar, Dan Pataca. Aceștia vor fi susținuți de Diana Zaharie, Alin Stanis, Marius Zaharia, Gelu Dobrea, Cosmin Horvath Gavrila, Radu Mihai Ghebaure, sub bagheta și coordonarea muzicala a Mihaelei…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, e din nou in centrul atenției, dupa ce a facut licitație de like-uri pe Facebook, pentru un proiect de patru milioane de euro. Ideea nici macar nu e originala, pentru ca...

- Mii de romani au „evadat” in minivacanta de Ziua Nationala din Romania, multi dintre acestia alegand Austria. Intr-un mesaj dedicat Zilei Nationale si postat pe pagina sa de Facebook, o romanca din Timisoara a explicat de ce aleg romanii sa isi petreaca Ziua Nationala in Austria.

- Pensiunile si hotelurile din zonele de munte din Romania estimeaza un grad de ocupare de 85 - 90% pentru minivacanta de 1 Decembrie, potrivit ultimelor date HotelGuru.ro. De asemenea, in topul destinatiilor preferate raman statiunile montane, satele din Transilvania, Bucovina si Maramures,…

- Politistii de frontiera din Timiș au depistat un cetatean roman, cautat de autoritațile austriece, care avea de executat cinci ani de inchisoare pentru savarsirea mai multor infractiuni de frauda bancara. ”In data de 27.11.2017, in jurul orei 05.20, in Punctul de Trecere a Frontierei Cenad – I.T.P.F.…

- Alerta lansata, duminica, pe Facebook , pentru atentionarea conducatorilor auto tentati sa ofere ajutor unui individ care, in apropierea sensului de la Mahle, facea semne disperate ca ar fi ramas fara carburant si oferea „aur” in schimbul unor bani a starnit reactii pe reteaua de socializare. „Fix acum…

- Astazi, 22 noiembrie a.c., ofițerii de poliție judiciara ai Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticorupție ( S.J.A.) Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au prins in flagrant un medic la scurt timp dupa ce a primit suma de…

- Criminalul din Oradea ce a ingrozit toata regiunea de vest a tarii a fost prins noaptea trecuta de politistii din Timisoara in Gara de Nord, in urma unui control de rutina. Politistii de la transporturi feroviare l-au legitimat pe tanarul de 27 de ani, iar cand au verificat in baza de date si-au dat…

- Meteorlogii avertizeaza ca, in aceste trei judete din zona Moldovei, se va inregistra ceata care va determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m, izolat sub 50 m. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, din cauza viscolului, a caderilor de zapada si a caderilor de stanci,…

- Pompierii intervin, la ora transmiterii stirii, in localitatea Stejaru, comuna Pangarati, dupa ce o masina a cazut in canalul de fuga al hidrocentralei din zona. Potrivit ISU Neamt, se intervine cu o barca, un echipaj de scafandri si o autospeciala SMURD de Terapie Intensiva Mobila.…

- „Din materialitatea procesuala a faptelor judiciare reiese ca, pe alocuri, captate de fluxul activitatii profesionale, unele organe judiciare se hranesc cu iluzia statisticilor de profil, ignorand uneori realitatea si modul in care sunt respectate drepturile si libertatile fundamentale ale cetateanului,…

- Dupa stupoare, critici, amuzament și un accident petrecut la nici 24 de ore de la inaugurare, intersecția cu cele mai ciudate marcaje din Timișoara a atras și atenția polițiștilor. Aceștia au postat pe Facebook un clip in care arata cum se fac virajele intr-o astfel de intersecție. Cea din clipul postat…

- Intreaga echipa a sarbatorit aniversarea atat la sediul companiei, cu mic dejun și gustari dulci, cat și in cadrul unei locații selecte cu degustare de vin, tort tematic, baloane colorate și alte surprize. Aceasta cifra plina de semnificații este efortul colectiv al tuturor…

- Un accident grav a avut loc sambata in localitatea timișeana Remetea Mare, vinovat de producerea lui fiind un șofer in varsta de 22 de ani. Tanarul se deplasa cu autoturismul dinspre Timișoara cand, la un moment dat, a incercat sa intoarca. Nu s-a asigurat insa corespunzator, intrand astfel in coliziune…

- Un tanar de 21 de ani și-a facut planuri de furat in Germania. Toata povestea a fost live pe contul lui de Facebook.Mihai Ovidiu are 21 de ani, este din Timișoara, și este trimis in judecata și cercetat in mai multe dosare penale.

- Operațiune spectaculoasa a procurorilor de la DIICOT Timișoara și a polițiștilor de la ”Crima Organizata” și DGA pentru anihilarea unei rețele de traficanți de droguri care acționa pe ruta Austria-Grecia-Romania. In urma investigațiilor, polițiștii antidrog au aflat ca dealerii de cannabis se aprovizioneaza…

- Procurorii DIICOT, impreuna cu politisti de la Crima Organizata din Timisoara au destructurat o retea de trafic de droguri, in urma actiunii patru persoane, printre care liderii gruparii, fiind retinute pentru 24 de ore. Potrivit anchetatorilor, mai multe persoane care planuiau sa isi organizeze…

- „Pasagerii au primit asistenta la sol, conform Regulamentului EC261/2004 privind drepturile pasagerilor, iar apoi au fost preluati de o alta aeronava si transportati catre destinatie. Reamintim ca prioritatea Companiei Tarom este de a oferi pasagerilor sai calatorii sigure”, a mentionat Tarom.…

- Tanarul de 22 de ani, din județul Gorj, a fost prins sambata noapte. El a urcat intr-un taxi in centrul Timișoarei și i-a cerut șoferului sa il duca in cartierul Prințul Turcesc. Pe drum, insa, l-a rugat sa traga pe dreapta și, cu un cuțit, l-a injunghiat in gat și in spate. Victima a reușit…

- Un hot care a reusit sa scape de Politie in data de 19 octombrie dupa ce un grup de romi i-a atacat pe politisti a fost prins duminica, la Timisoara. Fugarul urmeaza a fi prezentat instantei cu propunerea de arestare preventiva.

- S-a urcat intr-un taxi, apoi a amenințat șoferul cu un cuțit, i-a furat tableta și a rupt-o la fuga. S-a intamplat in noaptea de sambata spre duminica, la Timișoara. Agresorul a fost prins cu ajutorul colegilor taximetristului agresat.

- Un taximetrist din Timisoara a ajuns la spital, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce a fost atacat cu un cutit de catre un client care l-a taiat pe gat si pe spate, apoi a fugit. Colegii taximetristului s-au mobilizat si l-au prins pe agresor, pe care l-au predat politistilor. Taximetristul…

- Prietena unei paciente a Maternitatii "Doctor Dumitru Popescu" din Timisoara, cunoscuta ca Maternitatea Odobescu, dupa numele strazii pe care se afla, a postat pe Facebook o poza cu un soarece aflat sub un pat de spital. ,,As dori sa se faca publica povestea spitalului de ginecologie Odobescu. Ieri…

- Doua ore mai tarziu, de la ora 18:00, la Ploiesti, Petrolul joaca impotriva Mioveniului, in timp ce de la ora 19:00, la Cluj Napoca, se disputa Universitate Cluj - Stiinta Miroslava. Meciul vedeta al zilei debuteaza la ora 20:30, se desfasoara la Brasov si le aduce fata in fata pe prim-divizionarele…

- Traficul rutier pe soseaua Timisoara – Sannicolau Mare a fost blocat, duminica dupa-amiaza, pe raza localitatii Biled, in urma unui accident de circulatie. Potrivit primelor informatii, evenimentul rutier s-a petrecut intr-o zona in care se efectueaza lucrari la carosabil, portiunea de drum respectiva…

- Minaur Baia Mare si-a propus sa promoveze la sfarsitul acestui sezon in Liga Nationala de handbal feminin, iar pentru a fi sigura ca va castiga batalia cu SCM Timisoara in Seria B a Diviziei A a transferat la inceputul acestei saptamani inca doua jucatoare. Una dintre acestea, Elena Avdekova, are…