- Ne așteapta o saptamana foarte rece! O avertizare cod galben de ploi abundente si ninsori, vant si temperaturi scazute intra in vigoare duminica dimineata, de la ora 8.00, urmand sa fie afectate 32 de judete si Capitala. Meteorologii spun ca vremea se va raci accentuat in toata tara. Va fi deosebit…

- Se anunța ninsori! Vremea se schimba radical in urmatoarele zile. In unele zone din țara deja a inceput sa se intoarca iarna. Itimp ce in zeci de localitati din tara inundatiile au facut ravagii, la munte a inceput sa ninga serios. La Sinaia a viscolit si s-a așternut un strat nou de zapada.Si la Fundata,…

- Fostul soț al Israelei Vodovoz este in continuare in stare de șoc. Liviu Arteni spune ca este foarte afectat de moartea femeii de afaceri. El a declarat ca nu mai are rost sa traiasca și ca vrea sa moara. Vizibil afectat și un pic incoerent, Liviu Arteni a oferit un interviu telefonic in cadrul unei…

- Hoțul banuit ca i-a spart casa lui Gica Hagi, din Pipera, a fost prins de polițiști. Tanarul suspect are 26 de ani și se spune ca ar fi comis mai multe furturi din vile din aceeși zona. Marian Fieraru a fost prins in flagrant, in noaptea de miercuri spre joi, in timp ce incerca sa […] The post Hoțul…

- Tragedie pe o șosea din Vaslui, miercuri seara (14 martie). Un tanar de 21 de ani a pierdut controlul mașinii și a intrat pe contrasens. Șoferul beat a lovit din plin un autoturism care circula regulamentar. Tanarul era clar baut, potrivit martorilor, și gonea nebunește pe strazi. Șoferul din mașina…

- Un tanar de 26 de ani a fost prins de polițiști dupa ce s-a masturbat in fața unei școli din Titu, județul Dambovița. Perversul venise la iubita sa, din Uliesti, Petrecea ore intregi, zilnic, pe strazile din apropierea scolilor sau in locurile in care se jucau copiii. A venit din București și iși manifesta…

- Anda Adam și Andrei Stoica au fost invițați in emisiunea pe care o modereaza Andreea Mantea, impreuna cu Victor Slav, la Kanal D, luni seara. Cei doi au vorbit despre momentele petrecute la Exatlon, cat de dificil le-a fost acolo, cat de mult au slabit și multe alte detalii. “Mi-a fost foame 9 saptamani.…

- Autor: Florentin SCALETCHI Primavara calendaristica a lui 2018 a luat startul intr-un mod cu totul nefiresc in Romania, dar si in Europa - ne-am inzapezit si am cunoscut temperaturi geroase, de pana la -250 Celsius. Deja in tarisoara noastra aceasta vreme cainoasa ne-a blocat autostrazi si drumuri…

- Celebra Israela, devenita vedeta dupa ce s-a casatorit cu Liviu, mult mai tanar decat ea, (46 de ani) a fost gasita fara suflare in locuința ei. Israela a murit de mai multe zile și a fost nevoie de folosirea forței pentru a se putea intra in locuința ei. Israela era o prezența constanta pe micul […]…

- Intors acasa, Andrei Stoica a organizat un adevarat festin impreuna cu familia lui. Din ce se poate vedea in fotografia postata pe contul lui oficial de Instagram Andrei s-a delectat cu aripioare picante, cartofi prajiti, salata boeuf, lipie cu carne si gogosi. "Aseara, Andrei Stoica a castigat…

- Polițiștii din Gaești au avut parte de o noapte alba și de o urmarire mai ceva ca-n filmele de acțiune. Asta dupa ce un tanar de 20 de ani a accidentat grav o femeie pe trecerea de pietoni din Gaești și apoi a fugit. Avea și motiv. Anul trecut, fusese prins conducand fara permis și […] The post Urmarire…

- Gigi Becali a vorbit despre viitorul lui Nicolae Dica pe banca celor de la FCSB și i-a dat un ultimatum: titlul sau pleaca. "Daca titlul vine la FCSB, puteți paria toți banii ca Dica va ramane la Steaua in continuare. Daca termina pe locul 2, puteți pune tot pe plecarea lui. Pana la finalul campionatului…

- Jurnalista Mara Banica a fost de-a dreptul revoltata de un caz social prezentat in emisiunea Simonei Gherghe. Mai exact, Mara Banica a fost șocata de atitudinea mamei care și-a abandonat cei patru copii si a plecat in Italia, pentru a munci. Jurnalista a spus in direct ce crede ea despre situația celor…

- Anca de la Exatlon a avut o confruntare in direct cu fostul ei coleg de echipa și rival Radu. Anca și Radu au avut mai multe dispute in timp ce faceau ambii parte din echipa „Razboinicilor” de la Exatlon. „M-am bucurat enorm cand a plecat. Nu-l mai suportam sa-l vad. Locul lui Radu clar nu […] The post…

- Anca, fosta concurenta la Exatlon, a avut o confruntare in direct cu mama Alinei, concurenta pe care Anca o vrea afara din concurs. Alina este nominalizata pentru eliminare din echipa Razboinicilor, iar Anca se bucura pentru acest lucru. „Nu fac foarte bine, am simtit ca va fi nominalizata. Ma asteptam.…

- Baiatul de 13 ani, din comuna Damienesti, care a ajuns joi dimineata la Spitalul Judetean Bacau in stare grava, dupa ce ar fi cazut de la etajul I printre scarile de la Scoala Calugareni, este in continuare atent monitorizat de medici si primeste toate ingrijirile necesare. Vineri dimineata i s-au efectuat…

- Urmariti in direct conferinta tinuta la UMF Iasi de prof.dr. Alina Mungiu-Pippidi: VIDEO - AICI Manifestarea pe tema „IN CAUTAREA BUNEI GUVERNARI. Cum au scapat alte tari de coruptie?" are loc in Aula „George Emil Palade" a UMF Iasi.

- Cristina este o fosta concurenta de la emisiunea Mireasa pentru fiul meu și, ca urmare a acelei perioade, are foarte mulți fani, pe rețelele de socializare. Ea a scris cateva randuri despre soțul ei care i-au lasat masca pe prieteni. Dupa primele cuvinte… Cristina se afla cu soțul ei la Londra și i-a…

- Datul zapezii de pe automobil nu este o misiune deloc ușoara pentru cei mai leneși dintre conducatorii auto. Iar iarna in București a pus stapanire. Dupa o iarna lunga fara zapada in București, a inceput sa ninga. Asta e o problema mare pentru șoferi. Cu toate acestea, chiar și cei mai puțin harnici,…

- Cateva persoane au protestat in aceasta seara in Piața Victoriei intr-un mod inedit: au facut oameni de zapada. Supararea lor era ca zapada adunata de pe arterele principale din oraș a fost depozitata in Piața Victoriei, acolo unde se protesteaza de mai bine de un an. Din mormanele adunate in Piața…

- Scene dezgustatoare pe rafturile unui supermarket din Marea Britanie! Un cuplu a avut parte de socul vietii, dupa ce a fost la un magazin din orasul lor si a cumparat mai multe caserole de fructe. Salma Riaz, in varsta de 32 de ani, si sotul sau, Kamran, au decis sa mearga sa cumpere fructe proaspete…

- La 3 luni dupa inaugurare, cladirea noua a Pieței Centrale din Piatra Neamț demonstreaza ca investiția chiar a meritat. Terasele, compatibile cu clima temperata cam cum sunt și cele mediteraneene de la Cetatea Neamțului, sunt acoperite cu un strat mediu de zapada, care a inceput sa simta a primavara.…

- La Timișoara a nins puțin și sunt așteptate și in continuare caderi de zapada. Unele strazi sunt deja patinoar, mai ales cele secundare, dar acolo deszapezirea va ajunge dupa ce vor fi curațate principalele artere. Sunt 7 utilaje care intervin.

- Nu citesti intreaga reteta inainte de a incepe sa faci prajitura Pentru a evita surprizele neplacute (ca de exemplu sa fi ajuns la jumatatea retetei si sa-i dai seama ca ai uitat sa faci ceva) citeste reteta cap coada inainte de a te pune pe treaba. In acest fel, experienta ta culinara va…

- Stratul de zapada la Balea Lac masoara aproape doi metri, duminica, 25 februarie. Acesta este cel mai mare strat de zapada din județul Sibiu, la peste 2.000 de metri altitudine in munții Fagaraș. Stratul de zapada la Balea Lac, județul Sibiu, masoara 191 de centimetri, informeaza Agerpres.ro . In zona…

- Barbatul de 30 din Roman care și-a aruncat tatal de la balconul locuinței a fost prins! El se afla in localitatea Borsec, din Harghita, și era dat in urmarire generala, dupa ce fugise de la locul faptei, vineri dupa-amiaza. Sambata seara el a fost depistat in timp ce se deplasa pe jos in orașul Borsec,…

- Gina Pistol a fost plecata vreme de mai bine de o luna pentru emisiunea „Asia Express”. In cadrul unui interviu, prezentatoarea a dezvaluit din culisele show-ului, dar și care a fost primul lucru pe care l-a facut cand a ajuns acasa, in Romania. Atat ei, cat și iubitului sau, Smiley, le-a fost greu…

- ”Cartea fara nume” de Lucian Avramescu, aparuta la Editura AMPress și tiparita de Karta-Graphic, poate fi procurata adresandu-va direct autorului, la telefonul 0244 441088 sau 0722 650243, cand nu se afla la Sangeru. Menționați pe ce adresa vreți s-o primiți și pe numele cui dariți un autograf, al dumneavoastra…

- Centrul Meteorologic Regional Dobrogea atentioneaza ca astazi, 11.02.2018, va continua sa ninga, stratul de zapada putand ajunge la 10 cm. Vantul va prezenta intensificari cu viteze la rafala de pana la 60 km h, spulberand zapada si determinand scaderea vizibilitatii. Temperaturile minime se vor incadra…

- La data de 8 februarie 2018, in jurul orei 17.10, politistii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș l-au depistat pe un tanar de 16 de ani, din localitatea Garbova, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul Comunal 50 in localitatea Carpiniș, neavand permis de conducere pentru nici o categorie…

- Simona Gherghe a revenit cu dreptul din concediul de maternitate. Audiențele foarte bune ale emisiunii pe care o modereaza reprezinta, probabil, cea mai buna dovada pentru Simona ca a facut bine cand a luat decizia de a se intoarce la munca, noteaza click.ro. Emisiunea „Acces direct”, prezentata de…

- Centrul expozițional Moldexpo a fost luat cu asalt de catre vizitatori. Aceștia au venit sa vada ultimele trenduri și sa profite de oferta de a-și cumpara produse la preț de producator. 420 de agenți economici din toate raioanele republicii sunt prezenți la cea de-a XVII-a ediție a Expoziției Naționale…

- Au crezut ca le-au vazut pe toate, dar acest caz i-a induiosat pana la lacrimi pana si pe angajatii Serviciului Post-ul Cu 200 de lei pensie, indura frigul și foamea la 100 de ani! Batrana are nevoie de ajutor apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Dana Rogoz (32 de ani), care a cunoscut popularitatea odata cu rolul Abramburicai din serialul pentru copii ”Abracadrabra” (PRO TV), revine cu forțe noi in televiziune, dupa o pauza de patru ani, informeaza click.ro. Ea va fi mana dreapta a lui Cove la noua emisiune de la Pro TV, reality show-ul „Ma…

- Compania de stat Tarom a scos la vanzare bilete cu preturi promotionale pentru zboruri cu plecare in perioada 14 februarie- 1 aprilie spre mai multe destinatii europene si nu numai, scrie Ziarul Financiar.

- Biroul de Presa al Primariei Galati anunta ca, la aceasta ora cele 129 de utilaje ale subcontractorilor sunt prezente pe strazile orasului si intervin pe zonele prestabilite, 14 sararite imprastie material antiderapant pe strazile principale, dar si in zonele care pot prezenta riscuri (intersectii,…

- "Cat timp exista asemenea cetateni, dispusi sa infrunte frigul, zapada, noroaiele, sa-si sacrifice confortul personal pentru a lupta pentru viitorul lor si al generatiilor care vin, Romania are un viitor", scrie senatorul USR Mihai Gotiu pe pagina sa de Facebook , adaugand ca "Va multumesc tuturor celor…

- Simo Hayha este considerat cel mai tare lunetist din istorie. Acesta are la activ 505 morti confirmati in al doilea razboi mondial. Finlandezul a pazit granita in timp ce rusii incercau sa ii invadeze tara. Acesta a stat aproape 100 de zile pe front, fara pauza, omorand cel putin 505 sovietici. Finlandezul…

- De cate ori are ocazia, Delia și soțul ei pleaca in vacanța. Asia este atracția favorita a artistei. De aceasta data, cantareața a fost nevoita sa-și intrerupa concediul pentru ca Razvan avea unele afaceri de rezolvat.

- Ninsoarea de noaptea trecuta i-a scos pe ieseni din case. Frigul nu mai musca, cerul cernea fulgi desi, iar zapada era moale si curata. Parintii i-au scos pe copii la plimbari relaxante cu saniutele, iar adolescentii au ridicat oameni de zapada caraghiosi. FOTO: Virgil Leitoiu

- Cațiva dintre strainii lui Dinamo au profitat din plin de ziua libera primita de la Vasile Miriuța inaintea plecarii in cantonamentul din Cipru. Romera Navarro, Luka Marici, Filipe Nascimento, Diogo Salomao, May Mahlangu și Jeremy Bokila au petrecut pana la 4:30 dimineața intr-un celebru club din București.…

- Campionatul englez de fotbal, Premier League, este una dintre cele mai urmarite competitii sportive din lume. Acest lucru se reflecta foarte bine si in pretul cu care se vand drepturile TV, costul acestora depasind ultima data pragul de cinci miliarde de lire pentru patru ani.