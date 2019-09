Stiri pe aceeasi tema

- Exclus din lot in iunie, fundasul roman Ștefan Radu si-a etalat valoarea si cu Celta (2-1). A evoluat titular, iesind in minutul 59. "A dat proba de calitate si cantitate. Autoritar ca stoper stanga", scrie presa italiana. Stefan Radu a recuperat repede perioada cat a fost proscris si in afara lotului…

- Ștefan Radu, fundașul lui Lazio, 32 de ani, a fost anunțat de decizia clubului prin impresarul Matteo Materazzi și va face marți primul antrenament la Auronzo di Cadore. Conflictul cu directorul sportiv Igli Tare s-a stins. Ștefan Radu a facut pace cu șefii clubului și ramane la Lazio, a anunțat Corriere…

- Fundasul roman Stefan Radu ar putea fi reprimit in lotul lui Lazio, el fiind asteptat sa efectueze vizita medicala dupa o intalnire cu directorul sportiv Igli Tare, ceea ce ar putea duce la o reconciliere, scrie La Gazzetta dello Sport. Radu, unul dintre cei mai vechi jucatori ai echipei,…

- Ștefan Radu (32 de ani) a fost anunțat de Lazio ca e liber sa-și caute echipa in aceasta vara. Fundașul roman nu duce lipsa de oferte, ultima venind tot din Serie A, de la Atalanta. Jurnalistul italian Gianluca Di Marzio scrie ca echipa care a terminat sezonul trecut pe locul 3 il dorește pe Ștefan…

- Pentru a-l forta pe Ștefan Radu sa plece, Lazio incearca sa-l aduca de la Frankfurt pe Martin Hinteregger, stoper stanga de 26 de ani, cotat la 12 milioane. Romanul vrea sa continue insa, refuzand toate ofertele primite. Continua razboiul rece dintre Lazio si Stefan Radu. ...

- Ștefan Radu, 32 de ani, este la un pas sa plece de la Lazio, dupa 11 ani și jumatate. Prezent la GSP LIVE, Florin Prunea, managerul general de la Dinamo, a spus ca-l așteapta pe fundaș inapoi la echipa. Vezi in video ce spune Florin Prunea despre Ștefan Radu „Aseara am discutat cu toții acest subiect.…

- Stefan Radu, 32 de ani, nu mai avea garantat postul de titular Lazio, de aceea i s-a sugerat sa plece. „Vrea sa se simta important, nu sa joace in 20 de meciuri. E un lider", explica fostul mijlocas Rambaudi. Despartirea iminenta de Lazio dupa 11 sezoane si jumatate nu este pentru fundațul Stefan Radu…

- Stefan Radu (32 de ani) este aproape de plecarea de la Lazio, club care l-a cumparat de la Dinamo in 2008, pentru 4,5 milioane de euro. Chiar daca mai are contract pana in 2021, fundasul roman poate parasi gruparea de pe Olimpico mai devreme, potrivit mediafax.Citește și: Viorica Dancila ii…