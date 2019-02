Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Lazea, economist-sef Banca Nationala a Romaniei (BNR), a declarat, luni, ca marea majoritate, daca nu chiar toate cele sapte societati de administrare ale Pilonului II, se gandesc sa se retraga din Romania, din ca

- Marea majoritate, daca nu toate cele 7 societați de adminsitrare ale Pilonului II se gandesc sa se retraga din Romania, a declarat luni Valentin Lazea, economist-șef al BNR, in cadrul Romanian Stock Market...

- Marea majoritate, daca nu chiar toate cele sapte societati de administrare ale Pilonului II, se gandesc sa se retraga din Romania, din cauza conditiilor impuse prin Ordonanta 114, considerate ca fiind "excesiv de oneroase", a declarat, luni, intr-un eveniment de specialitate, Valentin Lazea, economist-sef…

- Marea majoritate, daca nu toate cele 7 societați de adminsitrare ale Pilonului II se gândesc sa se retraga din România, a declarat luni Valentin Lazea, economist-șef al BNR, în cadrul Romanian Stock Market Summit. ”Din ce înțeleg eu din discuția cu Asociația Pensiilor adminsitrate…

- Marea majoritate, daca nu chiar toate cele sapte societati care administreaza pensii private Pilon II, se gandesc sa se retraga din Romania, sustine economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Valentin Lazea.

- Majoritatea administratorilor de pensii private din Romania iau in calcul varianta retragerii din piata, in conditiile in care asa-zisa Ordonanta a Taxelor (OUG 114) ar forta companiile sa faca majorari de capital in valoare de 800 milioane euro, de...

- Traian Basescu critica intenția guvernului PSD-ALDE de a adopta o Ordonanța de Urgența privind contestația în anulare pentru sentințele date de completurile de 5 judecatori de la instanța suprema, fostul președinte afirmând ca „justitia ar fi pur si simplu pulverizata” cu aceasta…

- In prima zi din 2019 au intrat in vigoare noile masuri fiscale din Ordonanta de Urgenta a Guvernului, emisa la final de an, printre aceste masuri fiind si „taxa pe lacomie” pentru banci. Ordonanta a fost publicata in Monitorul Oficial, conform Mediafax. Printre cele mai importante prevederi sunt: taxa…