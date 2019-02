Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a spus luni, in Parlament, in contextul in care economistul-sef al BNR Valentin Lazea a anuntat ca administratorii de pensii private se gandesc sa se retraga din Romania, ca acesta nu poate sa reprezinte pozitia oficiala a BNR si ca anuntul nu este o abordare…

- Potrivit lui Radu Craciun, o astfel de situatie a mai fost, scrie digi24.ro. Lucrurile s-ar complica insa daca vor iesi mai multi administratori de pe piata, a spus Craciun: „Nu stiu ce se va intampla, suntem intr-un teritoriu necunoscut". Presedintele Asociatiei a vorbit la Digi24…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a spus, luni, in Parlament, in contextul in care Valentin Lazea, economistul sef al BNR, a declarat ca OUG 114 are efecte in Pilonul II de pensii, ca acesta nu poate sa reprezinte poziția oficiala a BNR și ca anunțul nu este o abordare corecta, potrivit mediafax.…

- Romania are cel mai mic pret de achizitie al productiei de gaze naturale din UE. inainte de noile biruri anuntate la finalul saptamanii trecute de PSD avea, in schimb, al patrulea cel mai ridicat regim de taxare din UE! Cifrele puse la dispozitie de Eurostat demonstreaza ca retorica trioului Dragnea…

- Cancelarul austriac, Sebastian Kurz, a avertizat vineri, la finalul unei intrvederi cu presedintele Klaus Iohannis, ca firmele austriece ar putea pleca din Romania din cauza modificarilor anuntate de Guvern la Codul Fiscal, precum asa-zisa taxa pe...