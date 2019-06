Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a urcat la 3,40%, cel mai mare nivel din ultimele 8 luni, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR), conform news.ro.ROBOR la trei luni este indicatorul principal…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca in interiorul coaliției s-a ajuns la un numitor comun, iar principiile care stau la baza OUG 114 nu vor fi schimbate și in același timp se vor menține taxele impuse sistemului bancar, dar și sancțiunile.”Poziția comuna am exprimat-o…

