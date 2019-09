Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe percheziții au avut loc marti in Bucuresti, dar si in Olanda in cazul fetitei de 11 ani din județul Dambovița, rapita și ucisa vineri, potrivit Romania TV. Principalul suspect in acest caz este un cetațean olandez, care s-a sinucis la scurt timp dupa ce a plecat din Romania. Procurorii ar…

- Ajuns la a saptea editie, cel mai mare festival dedicat stiintei anunta parteneriatul cu ITER, un proiect international de cercetare a fuziunii nucleare Bucharest Science Festival, cel mai mare festival dedicat stiintei, va incepe miercuri 25 septembrie 2019, iar timp de cinci zile participantii vor…

- DefCamp, cea mai importanta conferinta anuala de hacking si securitate cibernetica din Europa Centrala si de Est, se va desfasura anul acesta intre 7 si 8 noiembrie, la Bucuresti. La aniversarea celor 10 editii sunt asteptati peste 2.000 de participanti, de la antreprenori si dezvoltatori…

- Dotarea slaba a poliției și ”concursurile inexistente sau aranjate” au adus polițistul de rand in situația de a fi condus de oameni incapabili și neimplicați, ”care lasa, de fapt, cetațeanul expus”, povestește un vechi polițist din Caracal. Ministrul de Interne Mihai Fifor anunța, dupa dispariția Luizei…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, pune degetul pe rana și arata ca in Romania se vorbește mult despre problemele sistemului de sanatate, insa a ținut sa atraga atenția ca sistemul este compus din oameni, iar unii dintre aceștia nu-și fac datoria.Citește și: VIDEO Dancila, anunț BOMBA in…

- Protest masiv in Romania. Peste 24.000 de oameni și-au strigat nemulțumirile aseara timp de șase-șapte ore in Piața Victoriei din București. Patru persoane au fost duse la poliție, in timp ce alte 11 persoane au avut nevoie de ajutor medical, cel mai probabil din cauza caldurii.

- Producatorii din industria alimentara sunt dispusi sa ofere peste 1.000 de euro salariu pentru macelari specializati, dar nici in aceste conditii nu gasesc oameni calificati, a avertizat joi Eugen Capra, directorul general al Carnexpo, cel mai mare targ pentru industria carnii din sud-estul Europei,…

- Virgil Anastasiu a terminat Insitutul de Marina Constanta in 1983 si a lucrat trei ani pe navele NAVROM. Apoi, in 1986 a decis sa fuga de regimul comunist si a ajuns in SUA, unde a ajuns rapid sa conduca diverse companii. Cui are de gand Corina Chiriac sa-i lase averea. "Banii pe care ii primesc…