- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, i-a cerut șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, revocarea celor doi polițiști care apar in inregistrarile realizate de fostul deputat Vlad Cosma și prezentate, in premiera, in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3. Potrivit unui comunicat de presa transmis de…

- Dan Voiculescu a postat, pe blogul sau, o precizare, dupa ce luni dimineața, Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a transmis un comunicat de presa ce conținea și stenogramele unor inregistrari (probe in dosar), potrivit carora ar fi existat un complot pentru denigrarea DNA – Ploiești, in care ar fi…

- Fostul premier Victor Ponta a lansat, luni, pe contul sau de Facebook, un atac la adresa DNA, care a publicat, intr-un comunicat de presa, probe dintr-un dosar in lucru, incalcand astfel legislația penala. “(…)la inregistrarile evident reale ale “inculpatului” Vlad Cosma a raspuns si DNA cu alte inregistrari…

- Un avion de tip An-148 s-a prabușit in Federația Rusa, la puțin timp dupa decolare, potrivit agențiilor internaționale de presa. Aparatul avea la bord 71 de persoane, inclusiv membrii echipajului și facea legatura intre Moscova și nordul Kazahstanului. Stirea Avion civil rus cu 71 de persoane la bord…

- Fostul internațional Ionuț Lupescu va candida la președinția Federației Romane de Fotbal, a anunțat duminica soția sa Flori Lupescu, pe Facebook. ”M-am hotarat sa intru in aceasta lupta fiindca foarte multa lume mi-a cerut sa facem ceva pentru fotbalul romanesc. In zilele urmatoare voi face și o conferința…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a facut, miercuri, intr-o conferința de presa, o serie de precizari importante privind modul in care au crescut salariile polițiștilor și despre sporurile acordate in continuare angajaților Ministerului Afacerilor Interne (MAI). In plus, ministrul a dat asigurari…

- Laura Codruța Kovesi nu numai ca se spala pe maini de prescrierea faptelor din dosarul Microsoft, ba chiar il asmute pe Augustin Lazar asupra Mihaielei Iorga Moraru, procuroarea care a instrumentat cauza, data afara abuziv din DNA de Kovesi. Nu așa proceda șefa DNA și cu dosarul ICA. In iunie 2014,…

- Cel putin doua persoane au murit si alte 50 au fost ranite duminica dupa ce doua trenuri s-au ciocnit in statul american Carolina de Sud, potrivit agențiilor internaționale de presa. Unul dintre trenuri, care mergea de la New York la Miami, a lovit un alt tren si a deraiat aproape de orasul Columbia,…

- Parchetul General a sesizat, joi, Inspecția Judiciara (IJ) in dosarul privind rețeaua de proxenestim cu victime minore, care a funcționat pana in anul 2005 și ar fi fost protejata de autoritați din Capitala și din Ilfov, despre care a relatat site-ul tolo.ro. Reprezentanții Parchetului General au precizat,…

- Patru persoane, intre care doua femei, un barbat si o fetita de 4 ani, au murit, in saptamana 22- 28 ianuarie 2018, din cauza virusului gripal. Astfel, numarul deceselor inregistrate opt decese de la inceputul sezonului rece a ajuns la opt. Potrivit Institutului National de Sanatate Publica (INSP), “de…

- Simona Halep a dezvaluit, intr-o conferința de presa, ca a avut dureri in tot corpul de-a lungul finalei pierdute, sambata, la Australian Open, in fata danezei Caroline Wozniacki, de aceea nu a putut sa gestioneze avantajul avut in setul decisiv. “Am avut 4-3, am avut serviciul, dar energia nu a mai…

- Platforma Romania 3.0, inițiata de fostul colonel SRI Daniel Dragomir, a organizat, miercuri, la Bruxelles, o conferința pe tema abuzurilor din justiție ce au loc in Romana, precum și despre statul paralel. Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a prezentat, miercuri, intr-o conferința de presa susținuta,…

- Peste 10.000 de romani protesteaza fata de modificarea legilor justitiei la Bucuresti si in intreaga tara, scrie agentia Associated Press (AP), preluata de mai multe publicatii din strainatate. AP – a carei estimare este cu mult sub cea a presei din Romania – noteaza ca protestatarii stransi la Bucuresti…

- Protestele anunțate pentru simbata seara, in Capitala, dar și in alte orașe din Romania sunt puse sub semnul intrebarii in privința simțului civic care ar trebui sa le guverneze. Presa a demonstrat in ultimul an ca anumite organizații neguvernamentale care pregatesc astfel de mitinguri sunt finanțate…

- Ministrul pentru fondurile europene, Marius Nica, a demisionat, vineri, din funcție, dupa trei luni de mandat, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE). Conform comunicatului, in aceasta perioada au fost lansate…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, joi, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca este convins ca judecatorii constituționali vor da o decizie ”istorica” si ”inteleapta” in cazul modificarilor aduse Legilor justitiei. “Ministerul Public, in continuare, este…

- Viscolul a provocat probleme in mai multe județe din țara, inca de miercuri seara: traficul pe mai multe drumuri (inclusiv DN1 și DN7) a fost blocat, cursurile in zeci de gradinițe și școli au fost suspendate și mai multe localitați au ramas fara energie electrica. Dificultați și intarzieri se inregistreaza…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a primit, luni, trei seturi de documente din partea Poliției Romane, inclusiv nota-raport prezentata, la finele saptamanii de chestorul Bogdan Despescu (șeful poliției) fostului premier Mihai Tudose. Conținutul acesteia din urma va fi analizat de Corpul de Control…

- Bancile au platit in 2017 impozit pe profit de 641,5 mil. lei, dublu atat fata de nivelul bugetat pentru anul trecut, cat si comparativ cu suma incasata in 2016 din taxarea castigurilor institutiilor de credit. Impozitul pe profit platit de banci in 2017 a fost cel mai mare din ultimii sapte ani, potrivit…

- Premierul Mihai Tudose este acuzat ca protejeaza afacerile din Romania ale unei companii internaționale puternice din domeniul energiei in detrimentul total al intereselor economice ale țarii noastre. Daca se dovedește ca este adevarat, prim-ministrul poate fi acuzat de subminarea economiei naționale,…

- Piata de capital romaneasca a avut un an foarte bun, iar daca bursa ar fi un barometru, am putea spune ca economia romaneasca a duduit in 2017, a declarat, marti, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, intr-o conferinta de presa. “Daca bursa ar fi un barometru pentru economie,…

- Sase companii au fost amendate de Consiliul Concurentei cu 73 de milioane de lei (circa 15,8 milioane de euro) pentru incheierea a doua intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice, a anuntat, duminica, intr-un comunicat…

- Fostul presedinte al Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea, a fost trimis in judecata pentru trafic de influenta, dupa ce ar fi intervenit pentru numirea unui secretar de stat, anunta, miercuri, intr-un comunicat de presa, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). „In perioada cu iulie 2012 –…

- Peste 2.200 de amenzi, in valoare de aproximativ 750.000 de lei, au fost aplicate de poliție in prima zi a lui 2018, se arata intr-un comunicat de presa transmis, marți, de Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Astfel, potrivit sursei citate, peste 8.000 de politisti au actionat, la nivel…

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, a plecat din Romania. El l-a informat pe polițistul in fața caruia trebuia sa se prezinte pentru controlul judiciar ca se afla in Madagascar și face demersuri pentru a obține azil politic. De altfel, Poliția Romana a precizat, sambata, intr-un comunicat de presa,…

- Ionel Valentin Vlad, Presedintele Academiei Romane, a murit duminica, la 74 de ani, la locuinta sa din Bucuresti, in urma unei indelungi suferinte. Potrivit Biroului de presa al Academiei Romane, academicianul Ionel Valentin Vlad va fi inmormantat cel mai probabil vineri, 29 decembrie, locul inhumarii…

- Fostul ofițer SRI a prezentat, vineri, intr-o conferința de presa, un mandat colectiv de interceptare pentru 80 de persoane in dosarul Microsoft, afaceriști și oameni politici. In prioada 4 iulie – 6 noiembrie 2014, mai mulți oameni politici s-au aflat sub un mandat de interceptare strict. Printre aceștia,…

- Politia din Australia a arestat, joi, un barbat care a intrat cu un autovehicul in oamenii de pe o artera aglomerata din Melbourne, ranind cel putin 19 persoane, a relatat presa locala, citata de BBC News. “Masina a intrat in mai multi pietoni aflati pe strada Flinders, o artera aglomerata din centrul…

- Fosta șefa a CSM, Oana Schmidt-Haineala, se va putea intoarce prin detașare, la Ministerul Justiției, prin decizia definitiva a instanței supreme. Inalta Curte de Casatie si Justitie i-a admis, joi procuroarei Oana Schmidt-Haineala contestația impotriva deciziei CSM de incetare a detasarii la Ministerul…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) s-a grabit, joi, sa critice modificarea Codului penal și a Codului de procedura penala, deși acestea nu au ajuns sa fie discutate nici macar in Comisia parlamentara. Intr-un comunicat de presa, DNA sustine ca modificarile Codurilor Penale dezbatute in Comisia Speciala…

- Procurorul general, Augustin Lazar, s-a grabit, marți, sa anunțe ca se gandește sa sesizeze Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) in legatura cu modificarea Legilor justiției. Procurorul general nu are insa acest drept, potrivit legii. “Este o situatie sensibila, pe care noi o analizam pentru a…

- Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Mariana Ghena, a declarat, vineri, ca membrii Consiliului nu sunt de acord cu infiintarea sectiei de investigare a unor infractiuni din Justitie și a adaugat ca aceasta nu este necesara. “Plenul CSM a exprimat un aviz negativ și cu privire la…

- UPDATE Dupa atacul la Parlament, procurorul general Augustin Lazar i-a transmis, joi, la finalul ședinței plenului CSM, un mesaj dur și ministrului justiției, Tudorel Toader. “Niciodata nu ar trebui ca ministrul justiției sa spuna ce au de facut procurorii in anchete. Autoritatea directa ar trebui…

- Procurorul General al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat joi dimineața, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca „dorința de a pune sub control justiția este mai puternica decat rațiunea”. Noul atac lansat de Lazar la adresa Parlamentului vine dupa ce deputații au adoptat pe articole…

- Agresorul batranului de 71 de ani, lovit cu pumnul in ochi, sambata, in fața Guvernului, in timpul protestului, este cunoscut cu tulburari psihice, acesta fiind unul dintre motivele pentru care s-a și pensionat. Sandel Matei, alias Sandy, are 43 de ani, este nascut in București și este pensionat pe…

- Cei peste 88.000 de turiști romani care au plecat in diverse destinații din țara in minivacanța de 1 Decembrie au cheltuit aproximativ 9,4 milioane de euro pe cazare și servicii de masa, potrivit unei analize a Federației Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). Pentru prima oara dupa 1989, pachetele…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a dispus verificari cu privire la modul in care structurile subordonate Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și-au indeplinit atribuțiile ce le revin, conform legii, in urma conflictului dintre protestatarii din Piața Victoriei și angajații Primariei Capitalei,…

- Guvernul va decide, in sedinta de miercuri, majorarea salariului minim brut pe tara de la 1.450 la 1.900 de lei, a transmis Executivul intr-un comunicat de presa. “Vom avea aceasta Hotarare de Guvern referitoare la salariul minim, care ramane la 1.900 de lei, exact cum s-a stabilit, pentru ca este…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a explicat, marți, intr-o conferinta de presa, motivele intalnirii pe care a avut-o cu mai multi reprezentanti ai sistemului judiciar, printre care si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Toader a precizat ca au fost analizate recomandarile facute in cadrul raportului…

- Senatorul Șerban Nicolae a reacționat și el la adresa Departamentului de Stat al SUA și, in special, la adresa ambasadorului american Hans Klemm, dupa ce colegul sau de partid, Florin Iordache, a raspuns criticilor venite printr-o declarație publica de la Washington. Șerban Nicolae spune ca mesajul…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) i-a raspuns, marți, intr-un comunicat de presa, președintelui Comisiei parlamentare de control al SRI, Claudiu Manda, care a declarat public ca intenționeaza ca, in ședința de marți a Comisiei, sa ceara demisia generalului Dumitru Dumbrava. Potrivit reprezentanților…

- Zeci de mii de oameni au protestat, duminica seara, in peste 80 de orase din Romania fata de fata de proiectele de modificare a legilor justitiei si fata de modificarile aduse Codului Fiscal, iar protestele au ajuns in presa internaționala. “The Associated Press” si “Washington Post” au scris despre…

- Procurorii anticorupție au instituit masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile deținute de Liviu Dragnea și de ceilalți suspecți din dosarul “Teldrum”, a anunțat, marți, DNA, intr-un comunicat de presa. Redam in continuare comunicatul DNA: Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat, marți, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca va anunța, intr-o conferința de presa, o decizie legata de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. “S-ar putea sa va invit pe 31 decembrie”, a spus ministrul justiției. Ministrul a fost intrebat…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis, luni, intr-o conferința de presa, ca va refuza invitația președintelui Klaus Iohannis, atat la parada de 1 Decembrie, cat și la recepția de la Cotroceni. Tariceanu a explicat extrem de clar și care sunt motivele ce stau la baza refuzului sau.…

- Nicholas Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai, a transmis, sambata, intr-un comunicat de presa, ca acceptul retragerii titlurilor sale, din 2015, nu este scris de el si nici semnat pana la aceasta ora. El a acuzat faptul ca medicii nu sunt lasati sa prezinte rapoartele despre starea Regelui Mihai.…