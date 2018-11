Stiri pe aceeasi tema

- Atac extrem de dur lansat de europarlamentarul Norica Nicolai la adresa procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar."Eu cred ca nu este un scandal intre cele trei persoane pe care le ați pomenit, ci un scandal pe tema in care se ajunge in funcții inalte. Ce a dorit sa sublinize domnul…

- ''Trebuie sa lamureasca aceasta chestiune. Nu ar fi nicio scuza pentru el daca aceasta rezoluție de clasare ar fi in dosar și ar fi arhivata, cum spune domnul Traian Basescu și nu ar fi vazut-o el. Daca sistemul funcționeaza, ar fi trebuit sa fie imediat informat ca exista acest document in dosar.…

- "Si eu sunt foarte ingrijorat de procedura de revocare, sunt ingrijorat de aceasta procedura de revocare mai ales cand am vazut si eu care sunt motivele din acest raport", a afirmat Liviu Dragnea, joi, la finalul BPN al PSD. El a raspuns astfel cand a fost intrebat despre mesajul Comisiei…

- Sibienii protestatari ii cer presedintelui Klaus Iohannis "sa nu cedeze" si Lazar sa ramana procuror general."Presedintele Iohannis nu trebuie sa cedeze. Trebuie sa se prevaleze de aceasta opinie a Comisiei de la Venetia si sa arate ca, daca vrem ca Romania sa ramana o tara europeana, trebuie…

- „Mi se pare o decizie interesanta a președintelui care azi la Strasbourg sa aiba un discurs european, detașat, dar nu s-a putut abține sa nu semnaleze, deși discret, derapajele pe care le considera ca le are Coaliția. E clar ca domnul Iohannis se afla in plina campanie electorala. Orice propunere…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa se intalneasca, miercuri, la sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu toti procurorii care detin functii de conducere in parchetele din Romania.Intrevederea a fost stabilita in august, in cadrul discutiilor pe care Tudorel…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a subliniat la Romania TV ca va trimite la Palatul Cotroceni, presedintelui Klaus Iohannis, propunerea de a o numi pe Florea la sefia DNA si fara avizul CSM, care e consultativ, in cazul in care magistratii vor dori inca o amanare.CSM urmeaza sa o audieze, pe 8 octombrie,…

- Deputatul PSD a afirmat, la Romania TV, ca Tudorel Toader ”e cu zece clase peste domnul Augustin Lazar, il susțin. Multe lucruri sunt evidente. Ce mai așteapta in ceea ce-l privește pe dl Lazar? Polemica de astazi nu ar fi trebuit sa aiba loc. dl Lazar nu trebuia sa se afle in funcție.” Tudorel…