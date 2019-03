Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general Augustin Lazar a cerut Consiliului Superior al Magistraturii sa o ancheteze disciplinar pe Adina Florea, procurorul-șef adjunct al Secției pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, in legatura cu dosarul Tel Drum. „Am sesizat CSM cu constatarile facute cu ocazia solutionarii…

- Procurorul general Augustin Lazar solicita CSM sa verifice posibile abateri disciplinare comise de adjuncta Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, Adina Florea. Solicitarea lui Lazar vizeaza demersurile de preluare a dosarului Tel Drum de la DNA.

- Procurorul general cere anchetarea disciplinara a Adinei Florea, adjuncta sectiei speciale pentru investigarea magistratilor. Ea a cerut in mod repetat de la DNA preluarea anchetei in care Liviu Dragnea este cercetat pentru frauda cu fonduri europene, informeaza Digi24.roSolicitarea a fost trimisa Sectiei…

- Procurorul general al Romaniei solicita CSM verificari privind posibile abateri disciplinare comise de Adina Florea, procurorul șef adjunct al Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, in legatura cu solicitarea de preluare a dosarului Tel Drum de la DNA."Am sesizat CSM referitor…

- Procurorul general, Augustin Lazar, anunța miercuri ca a decis ca Direcția Naționala Anticorupție este structura competenta sa instrumenteze dosarul Tel Drum.„Vazand interesul manifestat de mai mulți jurnaliști privind conflictul de competența ivit intre Direcția Naționala Anticorupție - Secția de…

- Laura Codruta Kovesi va fi audiata, joi 7 martie, la Sectia de investigare a magistratilor, in dosarul in care este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa. Tot astazi, Parlamentul European incepe negocierile pentru numirea procurorului-șef european, fosta sefa a Direcției…

- Procurorul-sef al Sectiei pentru anchetarea magistratilor a respins, marți, si cea de-a doua cerere formulata de Laura Codruta Kovesi de recuzare a procurorului Adina Florea, cea care instrumenteaza dosarul in care fosta sefa a DNA are calitatea de suspect. Si prima cerere de recuzare a Adinei Florea…

- Ieri, surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX ca procurorul general, Augustin Lazar, a respins cererea Laurei Codruta Kovesi de a fi recuzat seful Sectiei de anchetare a magistratilor, Gheorghe Stan. Cererea de recuzare a lui Gheorghe Stan a fost respinsa deoarece, in articolul 67 alin. 2 teza a…