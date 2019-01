Stiri pe aceeasi tema

- Antena 3 a publicat, luni seara, o adresa oficiala emisa la cateva zile dupa alegerile prezidențiale din 2014, semnata de Augustin Lazar, la acea vreme procuror general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia, in care se face referire la dispunerea clasarii unui dosar in care era vizat…

- Protocolul secret, incheiat de Augustin Lazar, in 2015, cu un an inainte sa devina procuror-general, cu magistrații Curții de Apel Alba Iulia este in vigoare. Este vorba de un protocol intre PICCJ Alba Iulia și Curtea de Apel Alba Iulia. Protocolul semnat de Augustin Lazar și de judecatorii de la…

- Augustin Lazar a declarat ca nu a avut niciodata vreo legatura cu vreo cauza care sa il implice pe președintele Romaniei. Luju.ro insa a prezentat un document prin care arata ca a existat o semnatura a procurorului general al Romaniei pe o adresa care il viza pe Klaus Iohannis. Conform sursei…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu nu crede declarațiile ministrului justiției Tudorel Toader pe tema ordonanței de clasare a unui dosar ce il viza pe Klaus Iohannis și dezvaluie ce a urmarit de fapt ministrul prin aceste ieșiri publice.Digi24: Ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu…

- Toader ar fi trebuit sa prezinte miercuri un dosar infailibil ca argument pentru demiterea lui Augustin Lazar din poziția de procuror general al Romaniei. Realitatea a fost cu totul alta. O mare parte dintre argumentele lui Toader pentru demiterea lui Lazar plecau de la un dosar din martie 2016, referitor…

- Intr-un raspuns trimis procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar, Consiliul Superior al Magistraturii a confirmat pozitia acestuia, sustinand ca la dosarul de candidatura nu exista niciun dosar impotriva lui Klaus Iohannis, care sa fi fost clasat. Tudorel Toader a anuntat ca va publica marti…

- Augustin Lazar a declarat, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, ca nu a instrumentat niciun dosar care il viza pe Klaus Iohannis, menționand ca a cerut CSM informații privind existența la mapa profesionala a unei astfel de lucrari, iar raspunsul Consiliului a fost negativ.Mi s-a comunicat ca la mapa profesionala…