- Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia au dispus, in perioada 2007-2018, rezoluții de clasare in noua dosare care il privesc pe președintele Klaus Iohannis, insa niciunul nu a fost soluționat de Augustin Lazar. Potrivit unui raspuns dat, vineri, de Parchetul de pe langa Curtea…

- Klaus Iohannis urmeaza sa decida cu privire la cererea transmisa de Tudorel Toader privind revocarea procurorului general Augustin Lazar. Doar ca presedintele este in incompatibilitate, asa cum se afla si cand i-a admis candidatura si asta din cauza rezolutiei de clasare, crede avocata Lorette Luca.

- Presedintele Klaus Iohannis a fost vizat de nu mai putin de 9 dosare penale la Parchetul Curtii de Apel Alba Iulia, in perioada 2007-2018, a precizat oficial unitatea de parchet, intr-un raspuns pentru Antena 3.Niciunul dintre cele 9 dosare nu a fost finalizat sau confirmat de Augustin Lazar.…

- ”Chestiunea aceea este devastatoare cu hartia din dosarul de numire, dosar despre care aflam ca nu era complet. Este ca și cum te-ai duce sa-ți iei permisul de conducere; ți-au luat permisul dar tu nu ai susținut proba teoretica, fix asta este. dar aflam, in schimb, ca in dosarul acela se afla decizia…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a dezvaluit, in prezentarea raportului de evaluare a activitații procurorului general, Augustin Lazar, ca președintele Klaus Iohannis știa de clasarea dosarelor deschise pe numele sau pe cand Lazar era șeful Parchetului Curții de Apel Alba Iulia. In prezentarea raportului…

- Ion Cristoiu a declarat, astazi, la Antena 3, ca discursul lui Calin Popescu Tariceanu dupa ieșirea de la consultarile cu președintele Klaus Iohannis, arata clar ca este vorba despre ruperea coaliției.

- Autor: Petru ROMOȘAN A fost evocata in exces existenta unui asa-zis stat paralel in scumpa si saraca noastra Romanie. Cat adevar este in toata aceasta poveste ? Coabiteaza in Romania un stat de drept si un stat paralel ? Imposibil ! Romania e dintre cele mai sarace tari din UE, desi printre cele mai…