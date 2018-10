Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat miercuri ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar.El a prezentat raportul privind activitatea manageriala a procurorului-sef al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.…

- Procurorul general Augustin Lazar sustine ca independenta procurorilor poate fi afectata de prevederile privind numirea si eliberarea din functie a celor din varful ierarhiei, ca urmare a modificarilor legilor Justitiei, amintind in acest sens si recomandarile Comisiei de la Venetia. Intr-un…

- "Va trebui sa contramandam intalnirea pentru ca nu ma voi mai afla la fraiele ministerului" a scris Tudorel Toader in mesajul obtinut de Realitatea TV. Intalnirea trebuia sa aiba loc in aceasta dimineata. Mesajul vine in contextul in care Toader se afla intr-un concediu de odihna pana la sfarsitul…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anuntat in declratia de presa ce a urmat sedintei de Guvern de azi dimineata, ca a fost adoptata o ordonanta pentru modificarea și completarea legilor din domeniul Justiției. „€Guvernul a adoptat o ordonanța de urgența pentru modificarea și completarea unor acte…

- Proiectul Ordonantei de Urgenta de modificare a legilor justitiei s-a aflat pe ordinea de zi suplimentara a sedintei de Guvern, si, potrivit premierului Dancila, aduce unele „armonizari”, in urma recomandarilor Comisiei de la Venetia. UPDATE. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a prezentat, dupa sedinta…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa se intalneasca, miercuri, la sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu toti procurorii care detin functii de conducere in parchetele din Romania.Intrevederea a fost stabilita in august, in cadrul discutiilor pe care Tudorel…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine – printr-un mesaj postat pe Facebook – ca Procurorul General, Augustin Lazar, plaseaza justitia in afara puterilor statutului atunci cand afirma ca magistratii sunt obligati sa apere independenta justitiei, facand referire la protestul de duminica al acestora.…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat sambata, pe Facebook, ca declanșeaza procedura legala pentru evaluarea activitații desfașurate de catre procurorul general, Augustin Lazar.„Declanșez procedura legala pentru evaluarea activitații manageriale desfașurata de catre procurorul general…