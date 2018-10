Lazăr revocare. Iordache: Și Tudorel Toader va fi evaluat "Exact ca la domnul Lazar, fara indoiala si domnul Toader va fi evaluat. Cine il evalueaza pe domnul Toader? Doamna prim-ministru. Eu astept opinia doamnei prim-ministru. M-am intalnit astazi cu dumneaei si erau alte chestiuni in Biroul permanent. Astept opinia dumneaei, probabil ca luni sau marti, cred ca saptamana viitoare. A facut si foarte multe lucruri bune domnul Toader, a facut si lucruri mai putin bune, cum ar fi spre exemplu legislatia care cred eu ca trebuia asumata intai de minister si apoi - nu de parlament. Daca ne uitam la cea mai importanta legislatie din ultima perioada,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

