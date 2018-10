Lazăr revocare. Cioloș: Luptă de gherilă, metode staliniste. Iohannis să dea un semnal "Atacurile la justitie continua si s-au transformat intr-o lupta de gherila. Vedem ca partidele par dispuse sa discute de un pact pe justitie, dar continua sa loveasca in punctele cele mai solide ale sistemului de justiție, cu aceleasi metode staliniste cu care a fost atacata si data jos Laura Codruța Kovesi. In aceste conditii, tebuie folosite toate instrumentele democratice pe care le avem. Partidele au o responsabilitate mai mare decat in trecut pentru a gasi o solutie politica. Solutia politica, in mod clar, este ca acest Guvern sa plece si sa fie instalat un alt Guvern, care sa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, joi, ca revocarea procurorului general, Augustin Lazar, este ”atacul final al destructurarii justiției” și ca prin acest demers Tudorel Toader s-a asigurat ca nu va fi demis prin remanierea guvernamentala anunțata de Guvern, scrie Mediafax.„Nu putem…

- „Da, am vazut ce a spus domnul Tariceanu, dar referirea dansului era legata de dezbinarea care exista in societate, de dezbinarea dintre partidele politice, nicidecum din punct de vedere organizatoric, logistic, sau al programului pentru preluarea presedintiei rotative”, a afirmat premierul. Viorica…

- Liderul USR Dan Barna considera ca reprezentanții ”Coaliției pentru familie” au procedat regretabil atunci cand au invinuit partidele politice pentru eșecul referendumului. Cetațenii ar fi trebuit sa se duca la vot și nu partidele politice au menirea sa-i mobilizeze, așa cum se intampla, de altfel,…

- Presedintele PSD a declarat ca fostul premier Dacian Ciolos „este o papusa care este pusa sa vorbeasca atunci cand altcineva nu doreste”, sustinand ca acesta, precum si Ludovic Orban si Klaus Iohannis „au in mana niste instrumente umane care inca mai conduc institutii de forta”. „Nu putem uita, romanii…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a ținut sa se delimiteze de Darius Valcov, dupa ce acesta a publicat un filmuleț in care ii ataca pe Klaus Iohannis și germanii din Romania, iar președintele este asemanat cu Hitler.”Ma delimitez de acest gen de atitudini, atat impotriva Forumului German, cat…

- Deputatul PSD a afirmat, la Romania TV, ca Tudorel Toader ”e cu zece clase peste domnul Augustin Lazar, il susțin. Multe lucruri sunt evidente. Ce mai așteapta in ceea ce-l privește pe dl Lazar? Polemica de astazi nu ar fi trebuit sa aiba loc. dl Lazar nu trebuia sa se afle in funcție.” Tudorel…

- ALDE se reuneste, joi, in sedinta conducerii. Calin Popescu Tariceanu a anuntat deja transant ca niciun ministru sustinut de partid nu este remaniabil. El s-a referit in mod special la ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe care social-democratii, si in special liderul PSD Liviu Dragnea l+ar dori schimbat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca abordarea fața de partenerii strategici este ce poate face Romania pentru ei, dar in primul rand care este interesul țarii, susținand ca un parteneriat nu inseamna slugarnicie."Aici poate sa fie o abordare tradiționala in sensul ca mergem și noi…