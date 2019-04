Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general Augustin Lazar a respins, joi seara, acuzatiile sefului Sectiei de investigare a magistratilor, Gheorghe Stan, conform carora ar fi creat obstacole in asigurarea bazei logistice si elaborarea organigramei acestei sectii. Augustin Lazar respinge aceste acuzatii, printr-un mesaj publicat…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a transmis, joi seara, ca a manifestat ntotdeauna deschidere la dialog si a acordat sprijin nou infiintatei Sectii Speciale, ”uneori prin eforturi deosebite si in detrimentul altor compartimente”. Lazar respinge ca nefondate acuzatiile procurorului-sef al Sectiei…

- Procurorul general Augustin Lazar a respins joi seara acuzatiile sefului Sectiei de investigare a magistratilor, Gheorghe Stan, conform carora ar fi creat obstacole in asigurarea bazei logistice si elaborarea organigramei acestei sectii. Procurorul-sef al Sectiei de investigare a infractiunilor…

- Președintele Klaus Iohannis și procurorul general Augustin Lazar au fost surprinși in timp ce urmareau pe telefon rezultatul votului din Comisia LIBE din cadrul Parlamentului European. Imaginea ii surprinde pe cei doi oficiali in momentul in care afla ca Laura Codruta Kovesi a primit cele mai multe…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a aratat ca amendamentele adoptate de țara noastra „vor afecta serios eficacitatea sistemului judiciar” și l-a atacat pe Tudorel Toader, precizand ca Parchetul si-a exprimat de fiecare data disponibilitatea pentru dialog.''In opinia nr. 930 cu…

- Procurorul general Augustin Lazar a respins miercuri "sugestiile mascate" de a interveni in derularea anumitor anchete penale, dupa ce PSD a publicat pe Facebook un mesaj in care se arata ca procurorul general tolereaza absentele de la audieri ale sotiei presedintelui Klaus Iohannis. "Augustin Lazar…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, miercuri, ca procurorii isi exercita atributiile ”constient si hotarat, in baza unui mandat al societatii, nu ca imputernicire din partea vreunei guvernari”. In plus, Lazar rpecizeaza ca procurorul de caz este suveran, interventia procurorilor ierarhic superiori…