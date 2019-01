Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general Augustin Lazar spune ca momentul citarii la parchet a sotiei presedintelui, Carmen Iohannis, poate fi decis doar de catre procurorul de caz. Intrebat joi, la CSM, cand va fi citata din nou la Parchetul General sotia sefului statului, Lazar a subliniat ca "deocamdata, in Romania, Justitia…

- Procurorul general Augustin Lazar spune ca momentul citarii la parchet a sotiei presedintelui, Carmen Iohannis, poate fi decis doar de catre procurorul de caz. Intrebat joi, la CSM, cand va fi citata din nou la Parchetul General sotia sefului statului, Lazar a subliniat ca "deocamdata, in Romania,…

- Parchetul General a decis ca avocatii vor putea intra in sediile parchetelor cu telefoanele mobile si alte dispozitive electronice (laptop, tableta), cu exceptia cazurilor in care procurorii au motive justificate sa limiteze acest drept. Procurorul general Augustin Lazar a avut vineri o intalnire…

- Procurorul general, Augustin Lazar, sustine ca solutionarea dosarului in care cere suspendarea procedurii de revocare din functie va fi ''un test de maturitate si independenta'' pentru justitia romana. "Solutionarea acestui dosar va fi un test de maturitate si independenta pentru justitia…

- Procurorul general, Augustin Lazar, isi exprima disponibilitatea de a contribui la indeplinirea de catre Romania a recomandarilor prevazute in raportul extrem de critic dat astazi de Comisia Europeana in cadrul MCV.

- "Justitia a fost serios afectata de procurorii generali Laura Kovesi si Augustin Lazar, care in 2009 si in 2016 au semnat protocoale secrete cu serviciul de informatii, obligand procurorii sa devina subordonatii acestuia si sa-i raporteze evolutiile din anchetele penale. O situatie unica in UE si…

- Procurorul general Augustin Lazar a avut o intalnire de lucru cu o delegatie ONU, condusa de Diego Garcia - Sayan, raportor special al Natiunilor Unite privind independenta judecatorilor, in cadrul intrevederii fiind discutate mai multe teme, printre care independenta procurorilor, modalitatea de numire…

- Vicepreședintele PSD Marian Oprișan a declarat miercuri, la Palatul Parlamentului, justiția din Romania trebuie sa ramana independenta, iar povestea cu pactul „este o chestiune absolut neserioasa”. Declarațiile vin in contextul in care Klaus Iohannis a chemat la consultari partidele politice pe tema…