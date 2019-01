In asteptarea motivarii deciziei luate in cursul zilei trecute la Curtea Constitutionala, in privinta protocoalelor din 2009 si 2016 cu SRI, procurorul general a pus accent pe faptul ca un judecator de camera preliminara verifica actele de urmarire penala si ca daca se constata ca nu s-a respectat cadrul legal, actul in cauza e declarat […] Lazar, noua reactie dupa decizia CCR: nimeni nu vrea sa faca dosare care sa-l compromita ca profesionist is a post from: Ziarul National