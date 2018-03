Stiri pe aceeasi tema

- Avertismentul vine de la procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, care a acordat un interviu in exclusivitate pentru Digi24. Declarațiile sale vin in contextul in care multi acuzati au plecat din Romania si au lasat in derulare procese care se apropie de verdict. „Nimeni, daca pleaca undeva,…

- Pentru procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, modificarile aduse legilor justiției reprezinta un adevarat dezastru. Intr-un interviu acordat Digi24, magistratul a atacat cu sange rece normele de pensionare accelerata și cele referitoare la raspunderea procurorilor și judecatorilor. Toate aceste…

- Procurorul general Augustin Lazar sustine ca exista metode sofisticate de frauda in achizitiile publice, in care sunt folositi ca paravan "oameni de paie" cu o cultura modesta, astfel incat este necesara mentinerea infractiunii de abuz in serviciu pentru a proteja banul public, care este…

- Ies la iveala noi inregistrari explozive cu fostul procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu. Romania TV a prezentat inregistrari care dezvaluie cum Portocala cerea unui sef de la Fisc documente despre romani, fara mandat. Noile inregistrari cu fostul procurorul Mircea Negulescu surprind o discutie…

- Procurorul general Augustin Lazar afirma intr-un interviu acordat AGERPRES ca "bruiajul" care exista in jurul sistemului judiciar din Romania nu trebuie sa impresioneze pe nimeni din justitie, intrucat este necesara asigurarea unor institutii "nediscreditate", a unei ordini de drept "ferme", la nivel…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, intr-un interviu pentru Agerpres, ca intalnirea cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a fost una foarte buna, iar oficialul european a aratat ca știa foarte bine situația din Romania. Citește și: SURSE - George…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, nu este de acord cu inființarea unei secții speciale pentru investigarea procurorilor. Jurnalista Sorina Matei ii reamintește ca la inceputurile luptei anticorupție din Romania, chiar el a condus o astfel de secție.Citește și: SURSE - George…

- Procurorul general Augustin Lazar sustine intr-un interviu acordat AGERPRES ca 35% dintre inculpatii trimisi in judecata anul trecut au incalcat legislatia rutiera, principalele doua cauze fiind "infrastructura rutiera primitiva de acum 100 de ani", dar si comportamentul conducatorilor auto, mai ales…

- Procurorul general Augustin Lazar sustine ca 35% dintre inculpatii trimisi in judecata anul trecut au incalcat legislatia rutiera, principalele doua cauze fiind "infrastructura rutiera primitiva de acum 100 de ani", dar si comportamentul conducatorilor auto, mai ales al celor tineri, care sunt "teribilisti".Citește…

- Sefii de Parchete si procurorul general, intalnire cu Timmermans. Tarcea: S-a discutat si despre revocarea lui Kovesi Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, s-a intalnit cu procurorul general Augustin Lazar si cu sefii de Parchete, discutiile avand la sediul Reprezentantei Comisiei…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri, la prezentarea bilantului pe 2017, ca demersul de a lupta impotriva coruptiei a fost puternic contestat si a fost pus sub semnul intrebarii. „Este un moment in care analizam ce am facut bine, analizam ce nu am facut bine, ce am gresit.…

- Interviu exploziv cu Procurorul general al României, Augustin Lazar. În exclusivitate pentru Realitatea TV, Augustin Lazar a reacționat la scandalul uriaș declanșat de anuntul lui Tudorel Toader. Interviul va fi difuzat vineri la ora 18.

- Activitatea DNA este una eficace, iar procurorul sef, Laura Codruta Kovesi, lucreaza în cadrul legii. Declaratia a fost facuta la RFI România de procurorul general al României, Augustin Lazar, care-i critica pe &"inculpatii cu

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a dispus, miercuri, efectuarea de verificari la nivelul tuturor unitatilor de parchet pentru identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor, pornind de la aspectele semnalate de presa in ult...

- Locuitorii din Floresti, comuna situata la periferia municipiului Cluj-Napoca in care traiesc 38.000 de oameni, au lansat o petitie in mediul online prin care isi arata nemultumirea fata de dezinteresul aratat de autoritatile locale fata de problemele lor.

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a spus, miercuri seara, ca nu stie la ce raport a facut referire ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si ca nu a avut nicio discutie cu el pe aceasta tema. Intrebata de jurnalisti, la conferinta de presa de miercuri , despre raportul privind DNA, care contine…

- Reacția procurorul general Augustin Lazar, dupa atacurile la adresa DNA. Augustin Lazar dezavueaza campania desfasurata impotriva institutiilor justitiei, ”de persoane aflate in proceduri judiciare in curs, unele condamnate definitiv”. Procurorul generat atenționeaza ca prin actiunile de instigare publica…

- Dezbatere pe tema coruptiei in domeniul achizitiilor publice Augustin Lazar, procurorul General al Romaniei (stânga) și Laura Codruța Koveși, procurorul șef al DNA (dreapta), participa la dezbaterea cu tema 'Frauda si coruptia in domeniul achizitiilor publice. De la combatere la prevenire', organizata…

- Procurorul general Augustin Lazar a prezentat miercuri, in cadrul unei dezbateri pe tema coruptiei organizata de DNA, portretele-robot ale autorilor infractiunii de abuz in serviciu. "Rezulta, atat din studiul DNA, cat si din studiile colegilor din Parchetul General, ca un prim portret-robot priveste…

- Pastrarea increderii in justitia din Romania trebuie sa fie o prioritate pentru cei care lucreaza in sistem, a subliniat procurorul general Augustin Lazar, la o dezbatere pe tema coruptiei in domeniul achizițiilor publice, organizata de DNA.

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a declarat, miercuri, in cadrul unei dezbateri, ca infractorii au dezvoltat metode sofisticate pentru luarea și darea de mita, precum contracte de consultanța, plați prin conturi offshore sau plata studiilor pentru copii și apropiați. ,,S-a trecut de la etapa…

- Pastrarea increderii in justitia din Romania trebuie sa fie o prioritate pentru cei care lucreaza in sistem, a afirmat, miercuri, procurorul general Augustin Lazar, in cadrul unei dezbateri pe tema coruptiei organizata de DNA. "Ne desfasuram activitatea intr-un mediu ambiental care este…

- Procurorul general Augustin Lazar a sesizat Inspectia Judiciara cu privire la savârsirea de abateri disciplinare de catre procurorul Mihaiela Moraru Iorga, în legatura cu clasarea din dosarul Microsoft în cazul mai multor fosti ministri. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor:…

- Judecatorii Curtii Constitutionale iau in discutie, marti, sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, dar si de PNL, fata de modificarile aduse legilor justitiei. Una dintre sesizari se refera la infiintarea Parchetului special pentru investigarea judecatorilor si procurorilor,…

- Procurorul general Augustin Lazar a dat asigurari joi, dupa ce GRECO a publicat un raport in care arata ca Romania a facut progrese limitate in implementarea recomandarilor privind prevenirea si combaterea coruptiei, ca Ministerul Public va fi in continuare consecvent in a apara ordinea de drept…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, si-a exprimat joi convingerea ca CCR va da o decizie \'\'istorica\'\' si \'\'inteleapta\'\' in cazul modificarilor aduse Legilor Justiției. Reamintim ca peisajul justiție din Romania a fost, in ultima perioada, unul extrem de tulbure și controversat, cu…

- Catalin Ivan arata ca in acest moment ”democrația din Romania este pusa in pericol”. Potrivit acestuia, Klaus Iohannis daca o va accepta pe Viorica Dancila va demonstra ca ”nu da doi bani pe țara și viitorul” ei, insa iși va asigura un alt mandat. „Daca o va accepta pe Viorica Dancila, Klaus…

- Procurorul general Augustin Lazar a afirmat, joi, ca notiunea de "magistrat acoperit" nu exista, in opinia sa fiind vorba doar despre o formulare creata de cei care vor sa discrediteze sistemul...

- Vineri, 5 ianuarie 2018, Klaus Iohannis a participat la Ședința CSM de bilanț și alegeri, prilej cu care a ținut un discurs. CSM e potrivit Constițuției organismul care raspunde de viața și activitatea magistraților din Romania postdecembrista.

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat vineri dupa sedinta CSM ca anul 2018 nu va fi unul linistit, dar ca spera sa se gaseasca solutii pentru toate problemele. Intrebat daca 2018 va fi un an linistit, el a raspuns: "Nu, cred ca va fi in continuare un context mai complicat,…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a fost audiat miercuri 3 ianuarie, la DIICOT București, in dosarul medicului urolog Mihai Lucan. La ieșire, acesta a facut o serie de acuzații foarte dure, la adresa a numeroase personalitați.„Fac un apel la procurorul general al Romaniei sa se uite foarte bine…

- Procurorul general se solidarizeaza cu magistratii care au protestat fata de modificarile propuse la Legile Justitiei. La sosirea la CSM, Augustin Lazar le-a marturisit jurnalistilor ca magistratii apara independenta justitiei si sustine ca se asteapta la dialog din partea parlamentarilor. Aceasta este…

- Aceasta este lectia anticoruptie la nivel european a magistraturii din Romania - a fost reactia procurorului general Augustin Lazar, cu privire la protestele judecatorilor si procurorilor in cazul modificarilor la legile Justitiei. "Este o veste buna privind partea pozitiva a lucrurilor,…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ludovic Orban, președintele PNL, anunța un atac la Curtea Constituționala impotriva pachetului de legi ale Justiției. Este o noua greșeala de mari proporții. O strategie greșita. Cu efect de bumerang. Pentru ca majoritatea ar putea sa iasa in caștig in urma acestei operațiuni.…

- Jignirile aduse Parlamentului sunt impardonabile, procurorul general are luari de pozitie politice, declara la RFI senatorul PSD Adrian Tutuianu, membru in comisia speciala privind justitia.Procurorul general, Augustin Lazar, a anuntat marti ca ia in calcul sesizarea CCR pe legile justitiei.…

- Augustin Lazar a oferit o prima reacție, dupa ce deputații au adoptat luni, in graba, modificarile la Statutul judecatorilor și magistraților și la legea ANI."E o situație sensibila pe care noi o analizam și vom vedea cum vom acționa in zilele urmatoare. Daca cineva vrea sa modifice Legile…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a anuntat, intr-un mesaj pe Facebook, ca a prezentat Comisiei de la Venetia, sambata, la o sesiune de lucru, modificarile aduse legilor justitiei, informeaza News.ro . “Comisia de la Venetia – sesiunea de lucru din data de 9 decembrie 2017: 1. Am dat curs invitatiei…

- Procurorul general Augustin Lazar a afirmat joi, in legatura cu dosarul deschis in urma unui incident in care a fost implicat deputatul Ion Terea, ca "se vor face cercetari cum se fac in dosarele penale fara nicio discriminare", potrivit Agerpres.

- Procurorul general al Romaniei a reactionat dupa cele intamplate miercuri seara, in Parlament. Augustin Lazar a declarat cu putin timp in urma ca „dorința de a pune sub control justiția este mai puternica decat rațiunea".