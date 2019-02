Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2018 s-au exercitat presiuni mari asupra institutiilor judiciare, in special asupra Parchetelor, si a continuat "in avalansa" demersul de modificare a legilor justitiei, a declarat miercuri procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar. "In anul 2018, atentia societatii in ansamblu…

- Procurorul general al Romaniei prezinta, miercuri, bilantul pe anul 2018. In discurs, Augustin Lazar a vorbit despre actiunile negative din justitie care au afectat independenta sistemului judiciar, vorbint despre modificari legislative si revocarea sefului DNA si demararea revocarii sale. La eveniment…

- Procurorul general, Augustin Lazar, sustine ca si-a exercitat atributiile de comunicare publica conform dispozitiilor legale in vigoare, sustinand ca orice insinuari privind incalcari ale legii de catre Parchetul General sunt neavenite si urmaresc destabilizarea Ministerului Public. "Referitor…

- "Dupa cum am solicitat pentru proiectia bugetara a anului 2019, noi am avut sume pe care le-am propus mai mari decat cele care au ramas in final in bugetul Ministerului Public. Si avem in vedere in primul rand sume care sunt legate de plata rapoartelor de expertiza judiciara tehnica contabila, exista…

- Procurorul general, August Lazar, a afirmat, marti, ca sumele primite de Ministerul Public sunt mai mici decat cele pe care institutia le-a propus, aratand ca sunt cauze in care este nevoie de diverse expertize care costa multi bani si ca, in ultima perioada, Ministerul Public s-a aflat in situatia…

- Procurorul general Augustin Lazar a anuntat, luni, intr-un interviu pentru Dici24 ca nu se lasa impresionat de minciunile ministrului Justitiei, Tudorel Toader, ale politicienilor si ale televiziunilor in ce priveste activitatea sa. Intrebat ce va face dupa ce, in primavara in va expira mandatul in…

- Procurorul general Augustin Lazar a transmis, duminica, un mesaj cu prilejul Zilei Internaționale Anticorupție, precizând ca Ministerul Public va continua investigarea efectiva a cauzelor de corupție la nivel sistemic, dar și infracțiunile de mica corupție. Procurorul…

- Dupa ce a dat ochii cu Augustin Lazar, in aceasta prima zi a saptamanii, la sedinta de plen a Consiliului Superior al Magistraturii, intrebat fiind de jurnalisti in privinta sesizarii pe care procurorul general a facut-o in instanta, cerand suspendarea procedurii de revocare din functia de la varful…