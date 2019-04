''Suntem in Ajun de sarbatori, cea mai mare sarbatoare a lumii creștine. Ramane ca dreptatea sa se faca pe lumea cealalta. Iulius Filip a stat la caluși, in acele monstruozitați inspaimantatoare de tip nazist, iar domnul procuror Lazar venea, trecea pe deasupra și il ținea la pușcarie pentru ca nu se indreptasera. Iulius Filip merge la cele distincte și ințeleg ca starea sanatații sale este foarte proasta, in timp ce domnul Augustin Lazar, plesnind de sanatate, merge la o pensie de cateva sute de milioane de lei pe luna. Am spus ca va avea numai 280 de milioane pe luna, dar eu cred ca va avea…