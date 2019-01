Stiri pe aceeasi tema

- Cinci procurori de la DNA Oradea s-au prezentat miercuri la Parchetul General pentru a fi audiati in dosarul deschis de Sectia pentru investigare a magistratilor in legatura cu inregistrarea audio in care se discuta despre actiuni de intimidare a judecatorilor. Procurorii nu au dorit sa faca declaratii…

- "Va somez sa prezentati urgent in dezbatere publica proiectul de buget pentru 2019 si sa convocati o sesiune extraordinara a Parlamentului de indata pentru adoptarea Legii bugetului de stat. Din incompetenta voastra, anul 2019 incepe cum nu se poate mai prost pentru romani. Activitatea principalelor…

- In intervalul 09.11-17.12.2018 inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Dealul Spirii" Bucuresti – Ilfov (ISUBIF) au desfașurat 506 controale inopinate pentru verificarea respectarii prevederilor Legii nr. 349/2002 (modificata cu Legea 15/2016), pentru prevenirea…

- Politistii au actionat, vineri, in zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Suceava, Constanta, Bacau si Iasi, pentru verificarea autovehiculelor care efectueaza transport in regim de taxi. "Activitatea a vizat depistarea persoanelor care…

- Baiatul de 9 ani a fost gasit mort in 2014 și s-a banuit ca ar fi fost ucis de gazele de sonda pe care le-a inhalat din cauza ca nu exista gard de protecție și copilul s-ar fi apropiat prea mult. La acea vreme, povestea baiatului a impresionat pe toata lumea. Copilul se intoarcea de la școala…

- Klaus Iohannis nota 10 – Salut atitudinea și discursul președintelui din plenul Parlamentului European de la Strasbourg. E pentru prima oara cand il recunosc ca președinte al meu și al tuturor romanilor, deși imi doresc sa-l recunosc ca atare in fiecare zi. A fost un discurs echilibrat al unui șef…

- Procurorii care fac parte din Secția pentru anchetarea magistraților spun ca iși incep activitatea cu ganduri bune și ca sunt convinși ca vor face fața provocarilor. Adina Florea, propusa pentru șefia DNA, ocupa un post de execuție in aceasta structura, spune ca e gata sa inceapa activitatea.„Cu…

- Inspecția Judiciara efectueaza verificari pe numele procurorilor militari Gheorghe Cosneanu, Codruț Mihalache și Bogdan Parlog, aceștia fiind cercetați pentru incalcarea dispozițiilor privind repartizarea aleatorie a dosarului din 10 august, au confirmat reprezentanții Inspecției. Potrivit reprezentanților…