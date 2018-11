Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general, Augustin Lazar, a declarat joi ca afirmatia ministrului Justitiei privind descoperirea unei fraude in dosarul sau de candidatura pentru aceasta functie s-a dovedit "o manipulare a opiniei publice" si a anuntat ca isi rezerva dreptul de a actiona conform procedurilor legale in…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, joi, ca dosarul sau de candidatura la functia de procuror general nu a avut probleme, el fiind analizat cu meticulozitate de Consiliul Superior al Magistraturii. Totodata, Lazar a spus ca speculatiile din ultimele zile „s-au dovedit a fi o manipulare a opiniei…

- Procurorul general a declarat, joi dimineata, ca reprezentantii Consiliului Superior al Magistraturii au constatat ca erau indeplinite toate procedurile legale pentru numirea sa la Parchet, precizand ca isi rezerva dreptul de a actiona conform procedurilor legale.

- Procurorul general, Augustin Lazar, reacție incendiara dupa eroarea privind dosarul sau de candidatura la șefia Parchetului General."Aș dori sa va spun cateva lucruri. Afirmația privind descoperirea unei fraude dupa doi ani și jumatate in procesul de numire a procurorului general s-a dovedit…

- „Cum va arata țara in care Dragnea și PSD-ul vor deține intreaga putere in stat? Este intrebarea la care trebuie sa raspunda in primul rand președintele Iohannis, sub mandatul caruia s-a intamplat grozavia”, scrie Andreea Pora intr-un amplu editorial publicat in Revista 22. Jurnalista reacționeaza…

- Primul scenariu: Iohannis refuza sa semneze decretul privind demiterea lui Lazar. Guvernul contesta decizia la CCR. Curtea il obliga pe seful statului sa semneze decretul de revocare, exact ca in cazul Kovesi. Al doilea scenariu: PSD il schimba pe Toader din fruntea Justitiei, iar noul ministru anuleaza…

- Procurorul general Augustin Lazar spune ca nu are nicio emotie in privinta evaluarii pe care i-o face ministrul Justitiei, Tudorel Toader, Lazar aratand ca se cunoaste pe el si ca de 36 de ani a fost evaluat foarte...

- Procurorul general, Augustin Lazar, susține ca nu are emotii cu privire la procedura de evaluare a sa demarata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, și nici nu se teme de o eventuala revocare.