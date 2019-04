Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat luni, la Timisoara, ca probabil in cateva zile datele personale din rechizitoriul in dosarul Revolutiei vor fi anonimizate si, ulterior, acesta va fi prezentat public. "In cateva zile, speram ca rechizitoriul va putea fi anonimizat conform standardelor Directivei Europene in materie de date personale. Sunt unele interdictii, nu putem prezenta datele personale ale unei persoane si unele detalii care intra sub regimul acestei directive. Dar de indata ce vor fi anonimizate datele si se va clarifica acest aspect, rechizitoriul, fiind de foarte…