- Procurorul general, Augustin Lazar, a declarat la scurt timp dupa publicarea in Monitorul Oficial a OUG pentru legile justitiei, ca documentul a creat multe probleme functionale pentru parchete, dar mai ales pentru DNA. Lazar a mai spus ca sunt suspiciuni de constitutionalitate.

- Procurorul general Augustin Lazar reactioneaza la publicarea in Monitorul Oficial a ordonantei de urgenta care modifica legile justitiei."Ordonanta de uegrnta a creat numeroase probleme funcționale pentru parchete, in special pentru DNA, inclusiv suspiciuni de neconstitutionalitate care sunt…

- Ordonanta de Urgenta privind legile justitiei a fost publicata in Monitorul Oficial marti, la peste 24 de ore dupa ce a fost adoptata in Guvern. Procurorii din toate parchetele raman in functii numai daca indeplinesc conditiile din noile prevederi legale. OUG a intrat in vigoare la momentul publicarii…

- Ordonanta de urgenta pentru legile justitiei, adoptata luni dimineata de catre Guvern, a fost publicata, marti, in Monitorul Oficial. Prevederile acesteia intra in vigoare de joi, 18 octombrie, odata cu modificarile aduse Legii 304/2004 privind Statutul magistraților. Guvernul a adoptat, luni dimineata,…

- PNL va solicita punctul de vedere al echipei juridice a partidului și va lua in calcul sesizarea Avocatului Poporului privind Ordonanța de Urgența care modifica Legile justiției, adoptata luni de Guvern, a anunțat liderul liberal, Ludovic Orban, conform Mediafax."Echipa juridica a partidului…

- Procurorul general Augustin Lazar spune ca va analiza in detaliu prevederile Ordonantei de Urgenta pe legile Justitiei adoptate luni de Guvern, urmand apoi sa dea un punct de vedere. Intrebat daca e normala adoptarea unui astfel de act normativ fara avizul consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii…

- Guvernul a adoptat astazi Ordonanta de Urgenta privind cele trei legi ale justitiei, pentru a le pune in acord cu observatiile Comisiei de la Venetia. Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a atacat, luni dimineata actul normativ, spunand ca va afecta marile dosare aflate in curs de solutionare.

- Guvernul va aproba o ordonanta de urgenta care va pune in acord legile justitiei cu recomandarile Comisiei de la Venetia, a anuntat, luni, premierul Viorica Dancila. "Cele trei legi ale justitiei au fost modificate de Parlament, iar aceste modificari au fost validate de Curtea Constitutionala si asigura…