Stiri pe aceeasi tema

- Augustin Lazar protesteaza, dupa ce Tudorel Toader a dat o OUG pentru modificarea legilor justiției! Lazar iși exprima ingrijorarea fața de blocajul instituțional al Ministerului Public ce ar putea fi generat de recentele modificari ale legilor justiției și de asemenea fața de neconstituționalitatea…

- Procurorul general, Augustin Lazar, sustine ca si-a exercitat atributiile de comunicare publica conform dispozitiilor legale in vigoare, sustinand ca orice insinuari privind incalcari ale legii de catre Parchetul General sunt neavenite si urmaresc destabilizarea Ministerului Public. "Referitor…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie PICCJ , Augustin Lazar, respinge ferm afirmatiile false prin care se urmareste acreditarea in spatiul public a ideii existentei unei relatii in afara cadrului institutional cu Presedintele Romaniei, se arata intr un comunicat…

- Avand in vedere informațiile false lansate de unele instituții mass-media, prin care se urmarește acreditarea in spațiul public a ideii existenței unei relații in afara cadrului instituțional intre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și președintele Romaniei,…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie PICCJ , Augustin Lazar, considera ca anuntul public al ministrului Justitiei referitor la continuarea procedurii de revocare ignora cadrul legal si recomandarile institutiilor europene referitoare la acest subiect, se…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ), domnul Augustin Lazar, considera ca anunțul public al ministrului Justiției referitor la continuarea procedurii de revocare ignora cadrul legal și recomandarile instituțiilor europene

- Intr-un comunicat remis joi, Augustin Lazar critica anuntul lui Toader privind continuarea procedurii de revocare si apreciaza ca exprimarea ministrului Justitiei privind "tragerea de timp" are ca scop dezinformarea opiniei publice. "Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie…

- Marti, 27.11.2018, in dosarul nr.580/57/2018, Curtea de Apel Alba Iulia a dispus declinarea competentei de solutionare a cererii de suspendare a executarii actului administrativ formulata de reclamantul Augustin Lazar – procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie…