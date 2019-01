Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general Augustin Lazar a avut joi dimineața o ieșire nervoasa atunci cand a fost intrebat daca iși va da demisia dupa decizia CCR pe tema protocoalelor cu SRI.„Ați vrea dvs sa faceți o presiune politica asupra procurorului general sa-și dea demisia, in contextul in care Ministerul…

- Augustin Lazar urmeaza sa ia parte la o intrunire ce ar urma sa inceapa in scurta vreme, la sediul Directiei Nationale Anticoruptie, in vederea stabilirii noului interimar pe fotoliul de procuror sef. In acest sens, procurorul general a ajuns, in urma cu cateva minute, la sediul institutiei pentru care…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, la CSM, intrebat fiind daca va cere sanctionarea procurorului general pentru folosirea sintagmei inculpati de rang inalt, ca inainte asteapta sa vada argumentele pro si contra."Ordinea de zi este a CSM, nu a dvs. Sa vedem inainte ce se…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Gherla nu sunt de acord cu procedura de revocare din funcție a procurorului general Augustin Lazar. Miercuri a avut loc adunarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Gherla. In urma discutiilor purtate si a exprimarii opiniei…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a precizat, pentru MEDIAFAX, ca va publica in urmatoarele zile rezoluția de clasare a dosarului care il viza pe Klaus Iohannis, pe care a gasit-o in dosarul de candidatura a procurorului general, Augustin Lazar. Decizia vine dupa ce ministrul Tudorel Toader a declarat…

- Calendarul procedurii de revocare a procurorului general Augustin Lazar, declansata de ministrul Justitiei Tudorel Toader, a pornit: CSM il va audia pe Lazar peste doua saptamani, pentru a formula un aviz consultativ, urmand ca decizia sa o ia seful statului. Toader, insa, a trimis deja propunerea la…

- Administrația Prezidențiala anunța ca președintele Romaniei a primit Raportul privind analiza facuta de ministrul Justiției activitații procurorului general al Romaniei și ca va analiza documentul. Președintele Romaniei critica dur solicitarea de revocare a procurorului general Augustin Lazar și…

- Uniunea Salvati Romania reactioneaza la anuntul ministrului Tudorel Toader de declansare a procedurii de revocare a procurorului general Augustin Lazar. USR se refera la aceasta situatie ca la o revocare gata infaptuita.Vezi AICI raportul de evaluare a procurorului general! "Tudorel…