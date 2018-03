Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, marti, la CSM, ca desecretizarea protocoalelor este o decizie importanta care presupune o analiza temeinica. Precizarea, dupa ce ministrul Justitiei a cerut desecretizarea acordurilor incheiate de parchete cu SRI.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a cerut procurorului general Augustin Lazar, luni dimineata, inceperea procedurii legale de desecretizare a protocoalelor incheiate intre Ministerul Public, Directia Nationala Anticoruptie, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a abordat reccent subiectul protocoalelor incheiate intre Serviciul Roman de Informatii si Direcția Naționala Anticorupție. Liderul ALDE a apreciat ca publicarea acestor documente trebuie sa fie facuta „cat mai rapid”. Cu privire la atitudinile adoptate…

- Raportul cu motivarea avizului negativ dat de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cererii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost finalizat. Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar,…

- UPDATE – Procurorul general Augustin Lazar a prezentat bilantul de activitate al Ministerului Public pe 2017, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis, in timp ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a participat. […]

- Procurorul general Augustin Lazar a prezentat bilantul de activitate al Ministerului Public pe 2017, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis, in timp ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a participat. Potrivit raportului de bilant, peste 1,7 milioane de dosare au avut de solutionat procurorii…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a vorbit pe larg, in exclusivitate pentru Digi24, despre problemele si despre ultimele atacuri la adresa Justitiei. Modificarile propuse la legile Justitiei sunt subeictul momentului, potrivit sefului procurorilor.„Așpteptam cu mult interes motivarea…

- Procurorul general al Romaniei il acuza pe ministrul Justitiei ca nu a respectat procedurile atunci cand a cerut revocarea din functie a Laurei Codruta Kovesi. Augustin Lazar explica, intr-un interviu acordat Agerpres, ca regulamentul CSM cuprinde reglementari clare legate de evaluarea managementului…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a fost intrebat, in cadrul unui interviu pentru Agerpres, daca se teme ca va fi revocat de catre ministrul Justiției, Tudorel Toader. Lazar susține ca nu are de ce sa se teama și considera ca procurorul general al Romaniei trebuie sa fie un exemplu…

- In opinia sa, procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de procurori-sefi ar trebui sa fie facuta de CSM, intr-o transparenta totala, iar ministrul justitiei sa dea doar un aviz consultativ, numirea efectiva fiind realizata de presedintele Romaniei. Lazar afirma ca ministrul Tudorel Toader,…

- 750 de procurori se vor putea pensiona, multe Parchete vor fi decapitate Procurorul general Augustin Lazar sustine, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca imaginea oferita de intrarea in vigoare a modificarilor aduse legilor justitiei este "sumbra", iar Ministerul Public se va confrunta cu o mare criza…

- Laura Codruta Kovesi, procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, este audiata astazi de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, in contextul solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a sefei DNA. La discutii participa si Tudorel Toader, dar si procurorul…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a declarat marti, la intrarea in sediul CSM, ca cererea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocarea a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa parcurga o anumita procedura pentru a fi valida. "Trebuie sa intelegem ca este vorba de o cerere de revocare…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, se va prezenta, marti, in fata Sectiei pentru Procurori a CSM, pentru a fi audiata referitor la raportul prezentat de catre ministrul Justitiei. La sedinta va participa si Tudorel Toader, ministrul Justitiei, cel care cere revocarea ei din functie. Avizul…

- Intr-o maniera cu totul și cu totul senzaționala, doamna Laura Codruța Kovesi și cei care o susțin s-au demascat. S-a intamplat aproape imediat dupa ce ministrul Justiției a solicitat revocarea șefei DNA. Iar demascarea este atat de clara incat nu mai lasa niciun fel de dubiu in ceea ce privește…

- Intr-un interviu acordat Realitatea TV, Augustin Lazar a fost intrebat despre propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind revocarea din functie a sefei DNA. "A fost o surpriza, pe care nu as vrea sa comentez mai mult, decat ceea ce am comentat public. Parerea mea este ca nu exista temei…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri, referindu-se la raportul prezentat de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, privitor la sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, ca, daca ce scrie in documentul respectiv este adevarat, atunci e ingrijorator si trebuie luata o decizie. "Nu conteaza daca…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, precizeaza ca va urma procedura legala si ca va raspunde punct cu punct tuturor afirmatiilor prezentate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care a propus revocarea ei din functie. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a raspuns joi, ca scandalul din DNA este abia la inceput, intrebat fiind daca declaratia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, va opri situatia Directiei Nationale Anticoruptie. Tariceanu a mai declarat ca procurorul general, Augustin Lazar, nu s-a remarcat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi ca anuntul pe care ministrul Justitiei urmeaza sa il faca referitor la DNA nu va opri "scandalul" din aceasta institutie, adaugand ca procurorul general nu s-a distins cu nimic pana acum, fiind "un fel de aghiotant" al sefei DNA Laura…

- Procurorul general al Romaniei cere DNA si DIICOT efectuarea unor controale care sa verifice suspiciunile de abateri disciplinare ale magistratilor, asa cum au fost acestea prezentate in presa. Toodata, Augustin Lazar vrea sa stie daca integritatea si capacitatea procurorilor de a-si indeplini atributiile…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a spus, miercuri seara, ca nu stie la ce raport a facut referire ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si ca nu a avut nicio discutie cu el pe aceasta tema. Intrebata de jurnalisti, la conferinta de presa de miercuri , despre raportul privind DNA, care contine…

- Luata cu asalt de jurnalisti, premierul Viorica Dancila a marturisit ca va discuta cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe tema dezvaluirilor ce au in centrul lor anumiti procurori din DNA. Mai mult decat atat, ea sustine ca va exista, in acest sens, o analiza ampla. Citeste si: Se cer…

- Procurorul general Augustin Lazar a dat asigurari joi, dupa ce GRECO a publicat un raport in care arata ca Romania a facut progrese limitate in implementarea recomandarilor privind prevenirea si combaterea coruptiei, ca Ministerul Public va fi in continuare consecvent in a apara ordinea de drept…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, joi, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca este convins ca judecatorii constituționali vor da o decizie ”istorica” si ”inteleapta” in cazul modificarilor aduse Legilor justitiei. “Ministerul Public, in continuare, este…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, si-a exprimat joi convingerea ca CCR va da o decizie ''istorica'' si ''inteleapta'' in cazul modificarilor aduse legilor Justitiei. "Ministerul Public in continuare este foarte atent, urmareste cu cea mai mare atentie procedura de verificare a…

