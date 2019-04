Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general Augustin Lazar continua sa se disculpe in urma dezvaluirilor ca in anii '80, in calitate de presedinte al comisiei de eliberari conditionate de la Penitenciarul Aiud, a refuzat eliberarea unui disident anticomunist, pe motiv ca a continuat actiunile subversive impotriva regimului…

- Procurorul general, Augustin Lazar, sustine ca procurorul militar care a facut ancheta penala în Dosarul Mineriada, având &"cea mai buna cunoastere a cauzei dintre toti procurorii Ministerului Public&", nu mai poate reprezenta

- Procurorul geenral, Augustin Lazar sustine ca procurorul militar care a facut ancheta penala in Dosarul Mineriada , avand „cea mai buna cunoastere a cauzei dintre toti procurorii Ministerului Public”, nu mai poate reprezenta in instanta aceasta cauza odata ce dosarul a fost preluat de Sectia speciala…

- Augustin Lazar a precizat, marți seara, ca modificarile anunțat de Tudorel Toader la legile justiției ar putea duce la un blocaj instituțional și reclama caracterul neconstituțional al unora dintre aceste prevederi. Procurorul general al Romaniei susține ca, prin aceste modificari, Ministerul Public…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a respins cererea de revocare formulata de Laura Codruta Kovesi impotriva Adinei Florea, procuror de caz, la Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie. Laura Codruta Kovesi, citata vineri la Sectia speciala, a declarat ca i s-a adus la cunostinta…

- Augustin Lazar a tarnsmis vineri ca, in calitate de procuror general, "a exercitat atribuțiile de comunicare publica conform dispozițiilor legale in vigoare". Precizarile acestuia vin dupa ce Secția pentru anchetarea magistraților a extins cercetarile in dosarul Laurei Codruța Kovesi, anchetand și comunicatul…

- Sectia pentru anchetarea magistratilor a extins cercetarile in dosarul Laurei Codruta Kovesi si efectueaza cercetari in rem in privinta unui comunicat de presa din 9 ianuarie 2017 al PICCJ privind extradarea lui Nicolae Popa. Faptele anchetate sunt favorizarea faptuitorului si fals in declaratii, transmite…

O noua bomba bubuie in justiție, iar procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, intra in malaxorul Secției Speciale pentru Investigarea Magistraților.