Procurorul general Augustin Lazar a declarat, vineri, ca nu a instrumentat niciun dosar care il viza pe Klaus Iohannis, acest lucru reieșind din verificarile facute de reprezentanții Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia. Lazar a precizat pentru știripesurse.ro ca a cerut CSM informații privind existența la mapa profesionala a unei astfel de The post Lazar: CSM mi-a comunicat ca la mapa de candidat nu exista o soluție de clasare fața de Iohannis appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .