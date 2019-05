Fostul procuror general Augustin Lazar afirma ca procurorii trebuie sa atace in instanta decizia luata miercuri de Inalta Curte de Casatie si Justitie privind restituirea la Parchetul General a dosarului referitor la Mineriada din iunie 1990.



"Judecatorul de camera preliminara a constatat nulitatea rechizitorului emis in cauza, precum si a tuturor actelor de urmarire penala, ca rezultat al constatarii nulitatii mai multor acte efectuate in perioada 2005-2007 prin care s-au luat masuri procesuale de incepere a urmaririi penale, in conditiile legislatiei in vigoare la acea data. Aceste…