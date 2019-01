Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD Codrin Ștefanescu a declarat, sambata pentru MEDIAFAX, ca partidul ia considerare depunerea unei plangeri penale impotriva lui Klaus Iohannis pentru refuzul revocarii procurorului general Augustin Lazar, precizand ca președintele a comis un act de trafic de influența.„Pentru…

- Printre anunturile pe care le-a facut Klaus Iohannis vineri la pranz, de la Cotroceni, intre ele faptul ca va refuza cele doua propuneri de ministri formulate de PSD, s-au regasit si precizari despre decizia sa in cazul propunerii formulate de catre Tudorel Toader, aceea de a-l revoca din functie pe…

- Victor Ponta susține ca din partea PSD, la alegerile prezidențiale de anul viitor, va candida liderul partidului. „De la PSD tot timpul a candidat la funcția de președinte, ca a vrut sau nu, liderul partidului. Eu nu cred ca va candida altcineva”, a spus fostul premier Victor Ponta in direct la postul…

- Fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna, care, in 2016, l-a propus pe Augustin Lazar pentru sefia Parchetului General, a explicat, la „Adevarul”, cum a decurs procedura de selectie: ce s-a intamplat cu celebra ordonanta de clasare a dosarului care-l viza pe Klaus Iohannis, ce acte au ajuns la CSM…

- Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, a declarat joi, pentru MEDIAFAX, ca nu conteaza daca Augustin Lazar a semnat sau nu ordonanța de clasare din mapa procurorului general, important fiind faptul ca era vorba despre un dosar al lui Klaus Iohannis și ca aparea intr-un dosar de candidatura.„Totul…

- Intrebat daca a vorbit cu ministrul Tudorel Toader, Liviu Dragnea a raspuns: ”Nu am apucat sa discutam despre acest subiect extrem de important, doar a venit la mine sa-mi spuna ca merge la dezbaterea pe moțiune și i-am spus sa mearga și sa nu intarzie.” Cat despre documentul de clasare din…

- A existat sau nu a existat o rezoluție de clasare in ceea ce-l privește pe domnul Klaus Iohannis? A existat una sau au existat noua asemenea rezoluții, toate in cauze penale? A existat un asemenea document sau nu a existat in dosarul care a ajuns a Cotroceni cu propunerea numirii lui Augustin Lazar…

- ”Chestiunea aceea este devastatoare cu hartia din dosarul de numire, dosar despre care aflam ca nu era complet. Este ca și cum te-ai duce sa-ți iei permisul de conducere; ți-au luat permisul dar tu nu ai susținut proba teoretica, fix asta este. dar aflam, in schimb, ca in dosarul acela se afla decizia…