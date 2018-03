Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general Augustin Lazar sustine ca 35% dintre inculpatii trimisi in judecata anul trecut au incalcat legislatia rutiera, principalele doua cauze fiind "infrastructura rutiera primitiva de acum 100 de ani", dar si comportamentul conducatorilor auto, mai ales al celor tineri, care sunt "teribilisti".Citește…

- Procurorul general Augustin Lazar sustine ca imaginea oferita de intrarea in vigoare a modificarilor aduse Legilor Justitiei este "sumbra", iar Ministerul Public se va confrunta cu o mare criza de personal, deoarece aproximativ 750 de procurori se vor putea pensiona, ceea ce va duce la "decapitarea"…

- Doi jucatori profesioniști de tenis de câmp la nivel național, care împreuna cu doi complici sunt suspectați ca au trucat rezultatele mai multor meciuri de tenis, disputate atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și peste hotarele țarii, au fost trimiși în judecata. …

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a precizat, ieri, la prezentarea bilantului institutiei pe anul 2017, ca aproximativ 1.000 de inculpati au fost trimisi in judecata, o treime dintre acestia avand functii de conducere, demnitati publice. „Trei ministri, cinci deputati, un senator, un fost…

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, a prezentat, raportul de activitate al DNA pe anul 2017. Realitatea pare sa contrazica mitul DNA! Jurnaliștii de la Luju.ro spun insa ca bilantul DNA pe 2017 a fost strambat pentru a nu se afla ca rata achitarilor a crescut…

- Trei ministri si sapte parlamentari au fost trimisi in judecata anul trecut de procurorii anticoruptie, se arata in sinteza raportului de activitate pe 2017 postat, miercuri, pe site-ul DNA. Potrivit DNA, cauzele solutionate prin rechizitoriu au vizat un numar total de 13 demnitari, dintre…

- Lazar: Magistratii raspund si penal. Poate vor sa raspunda doar anumiti magistrati Procurorul general al Romaniei, a declarat, miercuri, la bilantul DNA, ca magistratii raspund chiar si penal pentru faptele lor, mentionand ca este posibil sa se doreasca ca doar anumiti magistrati, care au dat…

- Procurorul general Augustin Lazar a afirmat, miercuri, la bilantul DNA, ca anul 2017 a fost un an sensibil, insa nu ar dramatiza in sensul ca a fost greu, spunand ca, atunci cand sunt valuri, magistratii isi pot da masura profesionalismului, transmite News.ro . ”Anul 2017 intr-adevar a fost un an mai…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a ajuns, marti, in fata Sectiei pentru Procurori a CSM, pentru a fi audiata. La sedinta participa si Tudorel Toader, ministrul Justitiei, cel care cere revocarea ei din functie. Procurorii Florin Deac, Cristian Ban, Codrut Olaru, Nicolae Solomon si Augustin…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat vineri ca "trebuie sa fim constienti de manipularile din spatiul media", cu referire la inregistrarile care au aparut in presa, sustinand ca le-a atras atentia procurorilor sa nu se exprime "intr-o maniera licentioasa" atunci cand iau declaratii in timpul...

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat vineri ca "nu ar trebui sa dramatizam" in legatura cu inculpatii care fug in strainatate, deoarece "poate fi gasit oricine, oriunde in aceasta lume". Intr-un interviu acordat Realitatea TV, Augustin Lazar a fost intrebat despre fenomenul plecarii in strainatate…

- Dupa anunțul de revocare a șefei DNA, Augustin Lazar, procurorul general al Romaniei a anunțat ca urmeaza sa prezinte un punct de vedere despre aceasta decizie dar și despre raportul ministrului Justiției.

- Procurorul general al Romaniei cere DNA si DIICOT efectuarea unor controale care sa verifice suspiciunile de abateri disciplinare ale magistratilor, asa cum au fost acestea prezentate in presa. Toodata, Augustin Lazar vrea sa stie daca integritatea si capacitatea procurorilor de a-si indeplini atributiile…

- Doi barbați și o femeie au fost trimiși in judecata de procurori DIICOT Alba Iulia pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri. Cei trei locuiesc in Sibiu și Cluj și risca ani grei de inchisoare avand in vedere ca au comercializat droguri de mare risc. Inculpații se numesc Ștefan Marian Daniel,…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Focsani au dispus trimiterea in judecata a doi tineri, implicati intr-o bataie la Popesti. Unul dintre inculpati are 20 de ani si este din Bucuresti, iar celalalt are 19 ani si este din Popesti. Ambii vor fi judecati pentru savarsirea…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri ca s-a constatat definitiv in camera preliminara ca probele din dosarele in care inculpatii Vlad Cosma si Mircea Cosma au fost trimiti in judecata au fost administrate legal de procurorii Serviciului Teritorial Ploiesti. …

- Reacția procurorul general Augustin Lazar, dupa atacurile la adresa DNA. Augustin Lazar dezavueaza campania desfasurata impotriva institutiilor justitiei, ”de persoane aflate in proceduri judiciare in curs, unele condamnate definitiv”. Procurorul generat atenționeaza ca prin actiunile de instigare publica…

- Senatul a adoptat o inițiativa legislativa prin care se modifica Legea de organizare a Curții Constituționale. Judecatorii CCR nu mai pot fi arestați sau trimiși in judecata decat cu aprobarea plenului Curții Constituționale și cu votul a doua treimi dintre judecatori.Legea a fost adoptata…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Laura Codruta Kovesi spune ca schimbarile din mediul politic influenteaza numarul de sesizari depuse la DNA. Ea a afirmat miercuri, la o dezbatere pe tema fraudelor in domeniul achizitiilor publice, ca multe sesizari sunt facute chiar si la zece…

- * Aproximativ unul din sase romani (15%) a consumat, in ultimul an, antibiotice fara reteta furnizata de medic, se arata intr-un studiu realizat de Cult Market Research. Conform cercetarii, nu exista diferente majore de consum intre tineri, adulti si varstnici. * Ministerul Public a anuntat…

- Procurorul general Augustin Lazar a sesizat Inspectia Judiciara cu privire la savârsirea de abateri disciplinare de catre procurorul Mihaiela Moraru Iorga, în legatura cu clasarea din dosarul Microsoft în cazul mai multor fosti ministri. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor:…

- Augustin Lazar a cerut verificari in cazul unui material de presa. Iar rezultatele acestora vor merge la Inspectia Judiciara. Acuzatiile prezentate pe tolo.ro s-au lasat cu o analiza a situatiei, facuta de Parchetul de pe langa Inalta Curte. Totul din ordinul procurorului general, din cate se mentioneaza…

- Verificari de ultima ora la DIICOT, dupa dezvaluirile facute recent de Catalin Tolontan, cu privire la un dosar de prostitutie cu minore. Parchetul General a facut verificari la dosarul care a fost trimis deja in judecata, dar si asupra dosarului care fusese disjuns. In urma controlului a…

- VEȘTI BUNE pentru drumurile de pe raza județului nostru! In prezența președintelui Consiliului Județean Mureș Peter Ferenc, a directorului Agenției de Dezvoltare Regionala Centru Simion Crețu și a șapte primari din Județul Sibiu, președinta Consiliului Județean Sibiu Daniela Cimpean a semnat joi, 1…

- Sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata a fost admisa, marți, de Curtea Constituționala a Romaniei. „Am avut o obiectie de neconstitutionalitate a Legii 188/1999 privind statutul functionarilor publici,…

- Procurorul general Augustin Lazar a dat asigurari joi, dupa ce GRECO a publicat un raport in care arata ca Romania a facut progrese limitate in implementarea recomandarilor privind prevenirea si combaterea coruptiei, ca Ministerul Public va fi in continuare consecvent in a apara ordinea de drept…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, joi, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca este convins ca judecatorii constituționali vor da o decizie ”istorica” si ”inteleapta” in cazul modificarilor aduse Legilor justitiei. “Ministerul Public, in continuare, este…

- Ion Steclari, procurorul Procuraturii Ungheni, despre care ZdG a scris in decembrie 2017 ca se pregateste sa se mute intr-o casa noua, de milioane, inregistrata pe un teren care apartine tatalui sau, la cativa ani dupa ce a obtinut, de la stat, prin judecata, un apartament de serviciu, nu a incalcat…

- Mai mulți tineri, care furau bunuri dintr-un hipermarket focșanean, sprijiniti fiind de un angajat al magazinului, care ar fi pus totul la cale, au fost trimisi in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Focsani. Este vorba despre un dosar cu opt inculpati, printre care si doua fete.…

- Familia Carpean a fost trimisa in judecata, la finele anului trecut, pentru trafic de droguri. Tata și fiu, Marius și Darius, au inceput sa cultive cannabis pentru uz personal, profitand de un viciu legislative, Acela ca in Romțnia este legala vanzarea semințelor, deoarece acestea nu conțin substanța…

- Trei directori din cadrul SNGN Romgaz SA - Sucursala Tîrgu Mures au fost trimisi în judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pentru abuz în serviciu, dupa ce ar fi semnat un document privind modalitatile de receptie a unui

- Fostul ministru Elena Udrea si omul de afaceri Dan Andronic au fost trimisi in judecata de procurorii DNA, pentru trafic de influenta si spalarea banilor, respectiv marturie mincinoasa, in dosarul Hidrolectrica, informeaza news.ro.

- Procurorul general Augustin Lazar a participat miercuri la festivitatea de celebrare a 125 de ani de la infiintarea Institutului National de Medicina Legala "Prof. dr. Mina Minovici", prima institutie de medicina legala din Europa, context in care le-a spus celor prezenti ca profesionalismul si daruirea…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, marți, ca Ministerul Public face o analiza a modificarilor aduse in Parlament legilor Justiției pentru a vedea care sunt instrumentele juridice prin care va acționa, precizand ca una dintre idei este sesizarea Curții Constituționale. Prezent in Parlament…

- Cu 12 voturi „pentru” și 5 voturi „impotriva”, majoritatea PSD-ALDE-UDMR din Comisia speciala condusa de Florin Iordache a aprobat modificarea Legii nr. 304/2004 in sensul inființarii unei secții speciale care sa-i investigheze pe magistrați, dar și toate cazurile in care ar fi implicați. Augustin Lazar,…

- Procurorul general, atac dur la legile justitiei Augustin Lazar, procurorul general al Romaniei, sustine ca "Ministerul Public nu va abdica nici de la independența și nici de la fermitate. Independența conferita de Constituția Romaniei se apara cu demnitate, fermitate și prin instrumente juridice puse…

- PNDL reprezinta sursa principala de finantare pentru infrastructura locala si are la baza principiul conform caruia in fiecare localitate din țara trebuie sa fie asigurat un set minim de servicii publice (10S), in domeniile: sanatate, educație, apa – canalizare, energie termica și electrica, inclusiv…

- Procurorul general Augustin Lazar afirma, referitor la modul in care au fost votate miercuri amendamentele la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, ca exista o dorinta de a pune sub control sistemul judiciar, mai puternica decat...