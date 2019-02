In anul 2018 s-au exercitat presiuni mari asupra institutiilor judiciare, in special asupra Parchetelor, si a continuat "in avalansa" demersul de modificare a legilor justitiei, a declarat miercuri procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar.



"In anul 2018, atentia societatii in ansamblu a fost concentrata asupra autoritatii judecatoresti. Publicul a fost tinut captiv intr-o avalansa de teme, subiecte de presa, dezvaluiri, initiative parlamentare, decizii judiciare si extrajudiciare si abordari publice care, in final, nu au facut decat sa arunce o anatema a institutiilor sistemului…