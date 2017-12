Lavrov sustine ca Rusia este gata sa medieze intre SUA si Coreea de Nord. O intalnire Trump - Putin nu e pe agenda

Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a calificat duminica drept "un act de razboi" noile sanctiuni votate vineri de Consiliul de Securitate al ONU împotriva programelor sale nuclear si balistic, transmite AFP. "Respingem în totalitate ultimele sanctiuni ale ONU (...) ca o atingere…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni candidat…

- Coreea de Nord a calificat duminica drept "un act de razboi" noile sanctiuni votate vineri de Consiliul de Securitate al ONU impotriva programelor sale nuclear si balistic, transmite AFP. "Respingem in totalitate ultimele sanctiuni ale ONU (...) ca o atingere violenta adusa suveranitatii…

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat, vineri, noi sanctiuni care vizeaza Coreea de Nord, masurile fiind referitoare la exporturile de produse petroliere si la nord-coreenii care lucreaza in strainatate, relateaza AFP. Washingtonul a depus, joi, un proiect de rezolutie dupa negocieri cu…

- Ministerul britanic de Interne a anuntat vineri ca pasapoartele inmanate cetatenilor Regatului Unit nu vor mai avea culoarea bordeaux, ci vor reveni, dupa Brexit, la albastrul "emblematic", relateaza AFP. "Parasirea UE ne da o ocazie unica sa ne restauram identitatea nationala", a declarat…

- Grupul Bank of New York Mellon a decis sa inghete active in valoare de 22 de miliarde de dolari apartinand Fondului National Suveran din Kazahstan, ca urmare a unui proces demarat de Anatolie Stati, considerat cel mai bogat om din Republica Moldova, si companiile sale impotriva Guvernului kazah, a declarat…

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la Natiunile Unite, le-a transmis membrilor ONU ca va "nota numele" tuturor tarilor care voteaza pentru a respinge recunoasterea Ierusalimului drept capitala Israelului. Adunarea Generala a Natiunilor Unite va avea, joi, o intalnire de urgenta al carei…

- Coreea de Nord este pe cale sa obtina arme suficient de puternice incat sa loveasca Marea Britanie, avertizeaza Gavin Williamson, ministrul britanic al Apararii. Williamson sustine ca Phenianul reprezinta o "amenintare majora", potrivit Sky News. Avertismentul vine dupa ce presedintele…

- Autoritatile de la Seul sustin ca in ultimul an hackerii de la Phenian au interprins mai multe atacuri cibernetice care au vizat tranzactii cu monede virtuale. Au reusit astfel sa fure peste 80 milioane de dolari, dar si informatii personale din 36.000 de conturi Bitthumb, una din cele mai…

- Parlamentul European si Consiliul UE au ajuns, vineri, la un acord cu privire la inasprirea regulamentelor pentru combaterea spalarii banilor, modificari prin care vor fi reglementate, in premiera la nivelul blocului comunitar, platformele de schimb pentru bitcoin si alte monede virtuale.…

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian a comentat joi, dupa ce bugetul SRI pe 2018 a fost majorat cu peste 13%, ca ar trebui "demontata zvonistica" potrivit careia politicienii dau bani in exces Serviciului "ca sa-si negocieze linistea". Comisiile din Parlament au aprobat joi, fara niciun vot impotriva,…

- Vizitatorii Panteonului din Roma vor putea admira monumentul antic platind un bilet de intrare in valoare de 2 euro, incepand din luna mai, daca scopul vizitei lor nu va fi acela de a se ruga, a anuntat, luni, ministrul Culturii si Turismului din Italia. In prezent biserica, fostul templu…

- O explozie a avut loc luni intr-o autogara din orasul american New York, sute de persoane fiind evacuate, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate locale. Politia din New York a confirmat producerea incidentului si a precizat ca "a intervenit la o explozie de origine incerta produsa…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a apreciat joi ca recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre omologul sau american Donald Trump ar putea crea probleme serioase, in intreaga lume. "A lua o asemenea decizie pune lumea si in special regiunea intr-un cerc de foc",…

- Ministerul rus de Justitie a clasat, marti, noua entitati media americane - printre care postul de radio Vocea Americii - drept "agenti straini". Toate aceste institutii de presa trebuie sa aplice pe materialele difuzate o eticheta care sa indice ca "servesc intereselor unui guvern strain".…

- Germanii sunt de parere ca presedintele american Donald Trump reprezinta o problema mai serioasa pentru politica externa a Berlinului decat liderii autoritari din Coreea de Nord, Rusia ori Turcia. Potrivit unui sondaj de opinie realizat de Fundatia Koerber, citat de agentia Reuters, in fruntea…

- Facebook a lansat, luni, in Statele Unite, o versiune a serviciului de mesagerie Messenger destinata copiilor. Messenger Kids este o aplicatie "de mesagerie video si text conceputa pentru ca cei mici sa isi poata contacta familia si prietenii aprobati de catre parintii lor", care pot "controla…

- Politia economica din Italia a perchezitionat birourile casei de moda Gucci, in cadrul unei investigatii referitoare la evaziune fiscala, a declarat o sursa apropiata situatiei. "Gucci confirma ca asigura o colaborare totala cu autoritatile si are incredere in corectitudinea si transparenta…

- Parlamentul rus discuta o propunere de interzicere a accesului reprezentantilor media americane in camera sa inferioara, potrivit agentiei rusa de presa RIA citata de Reuters. Olga Savastyanova, care conduce comisia de reglemantare a camerei, a spus ca acest comitet ia in calcul adoptarea…

- Pierderile Uber Technologies s-au agravat in trimestrul al treilea, la 1,46 miliarde de dolari, fata de un rezultat negativ de 1,06 miliarde de dolari in trimestrul anterior, pe fondul problemelor in justitie si al investigatiilor autoritatilor de reglementare la nivel global, a declarat o persoana…

- Statele Unite au impus, miercuri, sanctiuni impotriva a 13 companii si organizatii din China si Coreea de Nord, pe care Washingtonul le acuza ca ofera sustinere Phenianului, ajutandu-l sa se eschiveze in fata restrictiilor internationale impuse Coreei de Nord, relateaza site-ul agentiei Reuters,…

- Rusia ar putea interzice difuzarea de publicitate de catre Google pe teritoriul sau in cazul in care gigantul american va sabota afisarea stirilor postate de postul de televiziune international Russia Today (RT) si agentia Sputnik in motorul sau de cautare, a avertizat marti vicepresedintele Dumei de…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a numit luni un fost sef al gigantului farmaceutic american Eli Lilly, Alex Azar, la conducerea Ministerului Sanatatii. "Ma bucur sa anunt ca il numesc pe Alex Azar viitor secretar al sanatatii. El va fi o stea pentru imbunatatirea ingrijirilor medicale…

- Inflexibilitatea partii americane este principalul motiv pentru care nu a fost posibila organizarea unei intalniri bilaterale intre presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, in timpul summitului APEC din Vietnam, a anuntat Kremlinul, potrivit agentiei Reuters. Trump…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat vineri "fantasmele dictatorului de la Phenian" si a apreciat ca Asia nu poate sa fie luata ostatica de regimul nord-coreean. "Viitorul acestei regiuni si a minunatilor ei locuitori nu poate sa fie luat ostatic de fantasmele de cucerire violenta…

- Procurorul special Robert Mueller a strans suficiente dovezi pentru a-l pune sub acuzare pe Michael Flynn, fost consilier pe probleme de securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, si pe fiul acestuia, a relatat duminica NBC News, citand multiple surse familiare cu ancheta, transmite…

- Teatrul Balsoi, hotelul Metropol, centrul comercial GUM si alte cladiri publice din Moscova au fost evacuate, duminica, in urma unor amenintari cu bomba, relateaza Reuters, citand presa locala. Agentia RIA, citand o sursa din Politie, a notat ca din centrul comercial GUM si hotelul Metropol…

- Mii de sud-coreeni au manifestat duminica la Seul in favoarea pacii si in semn de protest fata de apropiata vizita a presedintelui american Donald Trump, relateaza AFP. Liderul de la Casa Alba este asteptat marti pentru o vizita de doua zile in Coreea de Sud, in cadrul turneului pe care il…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump ar trebui "sa gaseasca posibilitatea de a avea o discutie ampla", a apreciat sambata Kremlinul, cu o saptamana inainte ca cei doi lideri sa participe la summitul Forumului de Cooperare Economica Asia-Pacific (APEC), care se va desfasura…

- Un fost consilier al echipei de campanie a lui Donald Trump a recunoscut, in fata parlamentarilor americani, ca s-a intalnit cu oficiali rusi in iulie 2016, informeaza New York Times. Carter Page a negat in repetate randuri ca s-a intalnit cu membri ai Guvernului rus in timpul calatoriei sale…

- Guvernul Statelor Unite a aprobat vineri publicarea unui raport stiintific care arata ca modificarile climatice produse de omenire sunt reale, contrazicand astfel numeroase declaratii ale unor oficialitati din cadrul administratiei conduse de presedintele Donald Trump, informeaza AFP. Studiul…

- Bombardiere americane s-au apropiat de teritoriul Coreei de Nord pentru a "ameninta si a santaja" Phenianul, sustine regimul Kim Jong-Un, conform unui comunicat difuzat de agentia oficiala de stiri, KCNA. "Schema nebuneasca a SUA de amenintari si santaj, care are rolul zdrobirii republicii…

- Peste 200 de persoane ar fi murit in urma prabusirii unui tunel in Coreea de Nord, in zona unde a fost efectuat cel mai recent test nuclear subteran al Phenianului. Aproximativ o suta de persoane care lucrau in incinta poligonului de teste Punggye-ri si-au pierdut viata dupa prabusirea tunelului,…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) le recomanda romanilor din Catalonia sa ramana in contact cu reprezentantii autoritatilor de la Bucuresti si sa semnaleze toate situatiile in care le-ar putea fi afectata propria securitate, in contextul recentelor evenimente din regiunea spaniola.…

- Un juriu federal a decis primele acuzatii in ancheta cu privire la interferentele Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 si presupusele contacte dintre asociatii campaniei Trump si agentii Kremlinului, informeaza Reuters. Deocamdata nu se stie tinta acuzatiilor si nici in ce constau aceste…

- Romania este un stat-frontiera in fata agresiunii Rusiei, a transmis Tom Goffus, adjunctul asistentului secretarului Apararii. Acesta a sustinut ca Romania si SUA impartasesc un parteneriat profund si durabil, declarand ca sustine in totalitate mesajul ambasadorului Romaniei, George Maior,…

- Grupul auto german Daimler a rechemat luni la service peste un milion de autoturisme si SUV-uri Mercedes-Benz vandute la nivel global, pentru solutionarea unei posibile probleme provocate de umflarea accidentala a airbag-urilor. Actiunea vizeaza 495.000 de vehicule din SUA, 400.000 din Marea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat luni un decret privind impunerea de interdictii Coreii de Nord in conformitate cu prevederile unei rezolutii adoptate de Consiliul de Securitate al ONU, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . Rezolutia, ce prevede masuri economice speciale, survine dupa testele…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind impunerea de interdicții Coreii de Nord în conformitate cu prevederile unei rezoluții adoptate de Consiliul de Securitate al ONU, relateaza Reuters. Rezoluția, ce prevede masuri economice speciale, survine dupa testele cu…

- Rezoluția, ce prevede masuri economice speciale, survine dupa testele cu racheta efectuate de Phenian la sfarșitul anului 2016. Oficiali nord-coreeni au respins o propunere privind convorbiri directe cu omologii lor sud-coreeni la Sankt Petersburg, a anunțat luni agenția RIA Novosti, citata…

- Rezoluția, ce prevede masuri economice speciale, survine dupa testele cu racheta efectuate de Phenian la sfarșitul anului 2016. Oficiali nord-coreeni au respins o propunere privind convorbiri directe cu omologii lor sud-coreeni la Sankt Petersburg, a anunțat luni agenția RIA Novosti, citata…

- Cel putin 24 de militanti si sase soldati au fost ucisi duminica in atacuri asupra unor puncte militare de control din nordul Sinaiului, a precizat armata egipteana intr-un comunicat citat de Reuters. Comunicatul nu ofera alte detalii, dar surse medicale si de securitate au spus ca circa 20…

- Noile terminale Nokia sunt de cateva luni pe piata si inregistreaza vanzari din ce in ce mai bune, iar primul an arata bine. Compania Finlandeza a dominat anii 2000 la capitolul telefoane si, la acea vreme, unii se intrebau daca ar putea sa apara cineva care sa detroneze brandul de pe primul…

- Alianta Nord-Atlantica se opune unei interventii militare a Statelor Unite in Coreea de Nord, intrucat ar avea "consecinte devastatoare", a anuntat secretarul general NATO, Jens Stoltenberg. Referindu-se la retorica beligeranta a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, fata de Coreea de…

- Ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, l-a avertizat luni pe omologul sau american, Rex Tillerson, ca Washingtonul risca sa provoace "o escaladare inacceptabila" a tensiunilor cu Coreea de Nord, transmite AFP, potrivit Agerpres. Într-o discuție telefonica avuta…

- Atunci cand iti planifici o vacanta exista cateva aspecte pe care le iei in considerare: peisajele frumoase, mancarea delicioasa sau bauturile specifice si lipsa aglomeratiei. Luand in considerare aceste aspecte, Republica Moldova a ajuns pe lista celor mai bune locuri de vizitat in 2018,…

- Grant Shapps, fost presedinte al Partidului Conservator din Marea Britanie, a declarat ca aproximativ 30 de parlamentari conservatori sustin inlaturarea Theresei May din functia de premier, in timp ce ministrul de Interne, Amber Rudd, a reiterat sprijinul pentru May. Shapps, care a prezidat…

- Libra Internet Bank deschide automat si gratuit clientilor sai conturi pentru plata defalcata a TVA. Astfel, conturile de TVA vor fi deschise automat, fara niciun cost din partea clientilor si vor beneficia de comisioane ZERO de deschidere si administrare. Clientii beneficiaza de…

- Incepand cu 1 octombrie 2017, autorizatiile de securitate la incendiu devin obligatorii, fara a se mai aplica termenul de gratie acordat pentru intrarea in legalitate a constructiilor puse in functiune in lipsa respectivei autorizatii. Conform prevederilor legale, punerea in functiune fara…