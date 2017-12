Stiri pe aceeasi tema

- Sefii diplomatiilor rusa si americana, Serghei Lavrov si Rex Tillerson, au avut marti, la telefon, o discutie consacrata programului nuclear nord-coreean, convenind importanta trecerii la o etapa de negociere, potrivit Moscovei, transmite AFP, scrie agerpres.ro. "Cele doua parti impartasesc…

- "Cele doua parti impartasesc opinia ca programul nord-coreean de rachete nucleare este contrar cerintelor Consiliului de Securitate al ONU", a indicat ministerul rus al Afacerilor Externe, intr-un comunicat."S-a subliniat ca este necesara trecerea cat mai rapida de la un limbaj al sanctiunilor…

- Trezoreria i-a numit pe cei doi ca fiind Kim Jong Sik si Ri Pyong Chol, informatiile despre acestia indicandu-l pe primul ca o figura-cheie in eforturile nord-coreene de a trece programul de rachete de la combustibil lichid la solid, iar pe al doilea ca fiind un oficial de prima importanta implicat…

- Rusia este gata sa actioneze ca mediator intre Coreea de Nord si SUA, daca cele doua parti vor dori un asemenea rol pentru ea, a anuntat Kremlinul marti, informeaza Reuters.Moscova indeamna de mai multa vreme cele doua parti sa initieze negocieri menite sa reduca tensiunile cu privire la programul…

- Marile puteri isi trimit avertismente una celeilalte. Acum a venit randul Rusiei. Oamenii lui Vladimir Putin le transmit americanilor ca un eventual razboi impotriva Coreei de Nord ar face foarte multe victime pentru Statele Unite. Zeci de mii de americani care locuiesc in Coreea de Sud ar muri in…

- Data la care va avea loc urmatoarea intalnire dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump nu a fost inca stabilita, a declarat luni ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, care a reiterat dorinta Moscovei ca SUA si Coreea de Nord sa inceapa negocierile privind…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri. Moscova a cerut…

- Presedintele american Donald Trump a laudat, simbata, membrii Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, pentru ca au votat in favoarea impunerii unor noi sanctiuni asupra Coreei de Nord, ca raspuns la programul nuclear al acesteia, informeaza site-ul postului BBC. Intr-un mesaj postat pe contul personal…

- Consiliul de Securitate al ONU a înasprit vineri sanctiunile împotriva Coreii de Nord printr-un vot unanim asupra unei rezolutii americane care abordeaza aprovizionarea cu petrol si chestiunea muncitorilor nord-coreeni din strainatate, relateaza AFP. Este a noua serie de sanctiuni…

- Un proiect de rezolutie al Statelor Unite, care propune interzicerea a 90% din exportul petroului rafinat catre Coreea de Nord si repatrierea muncitorilor nord-coreeni de peste hotare, ar putea fi votat vineri, au declarat diplomati din cadrul ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters, scrie Mediafax.Proiectul…

- ”Cei doi presedinti au discutat despre "situatia foarte periculoasa in Coreea de Nord", a informat Casa Alba. Kremlinul anuntase anterior ca cei doi sefi de stat au discutat despre "situatia in mai multe zone de criza, cu accent asupra solutionarii problemei nucleare in peninsula coreeana" intr-un…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat asupra pericolului de a se ajunge la razboi cu Coreea de Nord, declarand ca rezolutiile Consiliului de Securitate privind programul nuclear coreean trebuie implementate de Phenian, dar si de celelalte tari, informeaza Reuters.“Este foarte…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat joi ca rezolutiile Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite privind programele nucleare si cu rachete balistice ale Coreei de Nord trebuie puse in aplicare pe deplin de catre Phenian si de celelalte tari, relateaza Reuters.

- Intr-un discurs in fata angajatilor programului balistic nord-coreean, Kim a declarat marti ca tara sa ‘merge inainte victorios si va deveni puterea nucleara si militara cea mai tare din lume’, potrivit KCNA. La 28 noiembrie, Phenianul a lansat o racheta balistica intercontinentala (ICBM) capabila,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un este hotarât sa faca din tara sa "puterea nucleara cea mai tare" din lume, a anuntat miercuri agentia de presa a Coreei de Nord, KCNA, preluata de AFP. Într-un discurs în fata angajatilor programului balistic nord-coreean, Kim a…

- Administratia SUA a distrus sansa reducerii tensiunilor cu Phenianul, trimitand semnale contradictorii prin intermediari rusi, a declarat vineri, la Viena, ministrul de externe al Federatiei Ruse, Serghei Lavrov, informeaza dpa. Declaratia sa a adus informatii suplimentare despre la politica SUA…

- Serghei Lavrov si Rex Tillerson s-au intalnit joi, la Viena, cu ocazia reuniunii Consiliului Ministerial al Organizatiei pentru Securitate si Securitate in Europa (OSCE).Serghei Lavrov i-a transmis sefului diplomatiei americane ca Administratia Kim Jong-Un vrea negocieri directe cu Statele…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, aflat in vizita in Qatar, a declarat joi ca ”dezaproba” anuntul presedintelui Donald Trump cu privire la recunoasterea Ierusalimului drept capitala Israelului, o decizie care ”contravine rezolutiilor Consiliului de Securitate” al ONU, relateaza AFP. Macron a…

- 'Moscova este foarte ingrijorata de decizia anunțata la Washington', a afirmat Ministerul de Externe rus intr-un comunicat, adaugand ca se teme de consecințe grave pentru intreaga regiune.'O soluționare corecta și sigura a conflictului israeliano-palestinian trebuie realizata pe o baza…

- Ministrul sud-coreean de Externe, Kang Kyung-Wha, a declarat miercuri ca regimul de la Phenian si-a dezvoltat capacitatea privind rachetele nucleare intr-un ritm mai rapid decat se astepta, dar nu a reusit inca sa aiba controlul asupra acestei tehnologii, relateaza site-ul agentiei Yonhap.…

- Celik a mentionat ca unii dintre liderii europeni au refuzat sa viziteze Turcia pentru a-si arata solidaritatea fata de regimul care s-a confruntat cu tentativa esuata de lovitura de stat din 2016 "Este o slabiciune din partea UE ca nu declara FETO drept organizatie terorista. Lupta Turciei…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, se va intalni saptamana viitoare la Viena cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, a facut cunoscut vineri un responsabil american, transmite AFP. Cei doi ministri vor discuta in marja unei reuniuni a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE)…

- Rusia se pregatește sa reduca trupele sale in Siria, iar retragerea va avea loc pe masura ce acestea vor fi gata s-o faca, a declarat Nikolai Patrușev, secretarul Consiliului de Securitate rus, citat de Interfax. Anterior, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat finalizarea iminenta a operațiunii…

- In caz de razboi regimul nord-coreean va fi distrus. Amenintareaa venit chiar de la ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, in cadrul reuniunii Consiliului de Securitate al ONU. Adunarea a fost convocata de urgența, dupa ce, miercuri, Phenianul a testat o noua racheta balistica.

- ”China isi exprima preocuparile si opozitia fata de activitatile balistice ale Coreei de Nord. Sunt prevederi clare cu privire la programul balistic al Coreei de Nord prevazute in rezolutiile Consiliului de Securitate al ONU”, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, potrivit…

- Statele Unite si Japonia au cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pentru ziua de miercuri, in care sa fie discutate masuri dupa cel mai recent test cu racheta balistica intercontinentala de catre Coreea de Nord, relateaza agentiile Reuters si Yonhap. Reamintim ca presedintele…

- Premierul japonez, Shinzo Abe, a calificat drept un "act violent" care "nu poate fi tolerat" tirul cu racheta efectuat in primele ore ale zilei de miercuri de Coreea de Nord și a lansat un apel la o reuniune de urgența a Consiliului de Securitate al ONU, relateaza AFP. …

- Din informatiile preliminare, nu exista victime, dar au fost raportate daune materiale insemnate. Alimentarea cu energie electrica si sistemele de furnizare a apei au fost puternic afectate."Intr-un atac cu mortiere in Damasc, desfasurat de pe pozitii teroriste la ora locala 10:35, a fost…

- Serviciile de securitate ruse au retinut duminica 263 de persoane in centrul Moscovei din cauza ”deranjarii linistii publice”, informeaza presa internationala. Autoritatile au retinut cateva zeci de persoane pe strazile moscovite, desi niciuna dintre acestea nu avea asupra sa postere,…

- Marți, Rusia a respins rezoluția care prevede extinderea mandatului grupului de experți care analizeaza informațiile despre atacurile chimice din Siria in vederea identificarii responsabililor. Acest grup, sau așa-numitul Mecanism comun a fost inființate in 2015 printr-o decizie a Consiliului de Securitate…

- Phenianul nu intenționeaza sa poarte nici un fel de negocieri cu Washingtonul in legatura cu programul sau nuclear, a declarat vineri la Moscova un inalt diplomat nord-coreean, precizand ca a avea arme nucleare este ''o chestiune de viața și de moarte'' pentru Coreea de Nord, potrivit agenției ruse…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a afirmat, joi, ca Moscova considera ca planurile NATO de a-si creste prezenta militara în regiunea Baltica reprezinta o parte a actiunilor deliberate a Aliantei îndreptate împotriva Rusiei, relateaza site-ul agentiei Tass. Serghei…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a afirmat, joi, ca Moscova considera ca planurile NATO de a-si creste prezenta militara în regiunea Baltica reprezinta o parte a actiunilor deliberate a Aliantei îndreptate împotriva Rusiei. ”Bineînteles ca suntem îngrijorati…

- Consiliul Uniunii Europene a adoptat, luni, noi sanctiuni impotriva Coreei de Nord, intrucat Phenianul incalca si desconsidera in mod flagrant rezolutiile Consiliului de Securitate al ONU, potrivit unui comunicat al institutiei europene. Consiliul Afaceri Externe a discutat situatia din…

- Rusia pregatește procese pentru a-și redobândi proprietațile confiscate în Statele Unite, l-a informat miercuri ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, pe omologul sau american, Rex Tillerson. Într-o convorbire telefonica, șeful diplomației de la Moscova…

- Ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, l-a avertizat luni pe omologul sau american, Rex Tillerson, ca Washingtonul risca sa provoace "o escaladare inacceptabila" a tensiunilor cu Coreea de Nord, transmite AFP, potrivit Agerpres. Într-o discuție telefonica avuta…

- Intr-o prezentare facuta in Comisia pentru aparare si securitate a Adunarii Parlamentare a NATO, profesorul Karako a estimat ca atitudinea Rusiei in relatiile cu Alianta Nord-Atlantica este una ''duplicitara'' si ca, in acest context, statele aliate nu trebuie sa se lase ''pacalite'' de Moscova.…

- Rusia se așteapta la o zi de proteste, chiar in ziua in care Vladimir Putin implinește 65 de ani. Mii de oamenii sunt așteptați sa ia parte la aceste manifestații, la indemnul opozantului rus Alekxei Navalnii. Acesta din urma nu va putea insa sa participe, aflandu-se in arest, relateaza The Independent.…

- Presedintele Croatiei, Kolinda Grabar-Kitarovic, a declarat marti ca mesajul sau pentru Coreea de Nord este sa se conformeze rezolutiilor Consiliului de Securitate al ONU. Intrebata de un...

- Ingrijorarile autoritaților ruse cu privire la efectele restricțiilor SUA asupra activitatii mass-media de propaganda a Rusiei au atins un nou nivel pe 30 septembrie, cand presedintele rus Vladmir Putin a declarat in fața membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate al Rusiei despre „incercarile…