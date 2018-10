Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a informat ca Moscova a inceput sa pregateasca raspunsuri la indrebarile adresate de Washington privind tratatul de control al armelor, a relatat duminica agentia RIA, citata de Reuters.

- Rusia considera drept periculoasa declaratia facuta de trimisul Washingtonului la NATO, potrivit caruia Moscova trebuie sa sisteze dezvoltarea in secret a unui sistem de rachete de croaziera interzis prin Tratatul INF ( ratatul privind fortele nucleare cu raza medie si scurta de actiune), or in caz…

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, a avertizat Rusia ca va suporta consecințele pentru acțiunile sale de a intimida Marea Britanie și daca va continua sa ignore regulile internaționale, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Marea Britanie a acuzat doi cetațeni ruși…

- Moscova este pregatita sa ia masuri pentru a trece peste impasul din relatiile Rusiei cu SUA si ia in serios dorinta presedintelui american, Donald Trump, de a avea un dialog normal, conform ministrului de Externe rus, Sergei Lavrov, scrie Reuters conform News.ro . „Suntem pregatiti sa facem ceea ce…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat ca decizia Parlamentului European de a incepe procedura represiva fata de Ungaria este o „razbunare meschina” a politicienilor pro-imigratie si ca Ungaria va contesta hotararea, citeaza Reuters.Citește și: SURSE - Se joaca la RUPERE in…

- Sanctiunile Statelor Unite impotriva Rusiei sunt contraproductive, dar Moscova este pregatita pentru dialog odata ce partea americana este gata pentru discutii pe baza respectului reciproc, a declarat sambata ministrul rus de externe Serghei Lavrov agentiei de presa de stat TASS, preluata de Reuters.…

- Ministrul de externe adjunct rus Serghei Riabkov a declarat marti ca Moscova este pregatita sa discute cu SUA despre cele mai noi arme strategice ale sale, chiar daca acestea nu fac parte din Tratatul privind fortele nucleare cu raza medie de actiune (INF), a anuntat agentia de presa rusa RIA, citata…