- Marinarii ucraineni capturati duminica de FSB in Marea Neagra sunt evacuati din peninsula Crimeea, dupa ce un tribunal din Simferopol i-a plasat in arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit rbc.ua, care citeaza avocatii marinarilor, toti sunt evacuati in Moscova o parte dintre ei deja a fost evacuata.…

- Marinarii ucrainieni luați prizonieri, dupa capturarea de catre Rusia a navelor lor in largul Crimeii, au fost transferați intr-o inchisoare din Moscova, au anunțat doi dintre avocații acestora, citați de AFP.

- Ei au fost transferati cu avionul la inchisoarea Lefortovo, un penitenciar celebru din capitala Rusiei. Instante judiciare din Crimeea au decis miercuri plasarea in arest preventiv timp de 60 de zile a celor 24 de militari ucraineni capturati de Rusia in incidentul naval produs in Marea Azov. Ucraina…

- Trei militari ucraineni capturati de catre rusi in timpul incidentelor din Stramtoarea Kerci apar intr-un colaj video spunand ca au incalcat apele teritoriale ale Rusiei si au ignorat somatiile privind parasirea acestora. Autoritatile de la Kiev afirma ca Moscova exercita presiuni asupra lor.

- Mai multe media ruse au difuzat luni seara fragmente din inregistrarea video a interogatoriilor, efectuate de serviciile de securitate (FSB), ale marinarilor capturati cu o zi inainte de Rusia in largul Peninsulei Crimeea in cursul unui incident fara precedent intre cele doua tari, relateaza AFP. Tensiunile…

- "Cerem ca ei sa fie predati urgent partii ucrainene" a declarat seful statului ucrainean luni, intr-o sedinta a Consiliului National ucrainean de Securitate. Porosenko a indemnat totodata la "dezescaladare" in criza in centrul careia se afla Crimeea, anexata de Rusia in 2014. Parlamentul ucrainean urmeaza…

- Serviciul de securitate rus FSB a anuntat ca navele sale de patrula la frontiera au capturat trei nave ucrainene in Marea Neagra si au folosit armamentul din dotare pentru a le forta sa se opreasca, relateaza agentia rusa de știri RIA, citata de Reuters.

- Rusia lanseaza un exercițiu tactic in Marea Neagra și Crimeea, cu peste 50 de avioane, care fac parte din aviația strategica, și o duzina de nave, a anunțat Ministerul Apararii de la Moscova."O mie de soldati vor participa la exercitiul comun.