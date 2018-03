Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorii sunt invitati la o 'intalnire cu responsabilii si expertii Departamentului pentru problemele de neproliferare si de control al armamentelor' din Ministerul rus de Externe, a indicat marti purtatoarea de cuvant a diplomatiei de la Moscova, Maria Zaharova. Intalnirea va fi consacrata…

- Rusia ii convoaca miercuri pe ambasadorii straini acreditati la Moscova pentru a le prezenta punctul sau de vedere in cazul otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, pentru care Londra acuza Moscova, transmite AFP, citand un anunt al Ministerului rus de Externe. Ambasadorii…

- Agentul neurotoxic "Noviciok" a fost invocat de Londra ca fiind la originea otravirii fostului spion dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, Iulia, la 4 martie, in Marea Britanie. 'Noviciok' nu este o substanta, este un intreg sistem de arme chimice", explica Leonid Rink intr-un interviu…

- "Din motive neprevazute, vizita in Vietnam a ministrului afacerilor externe nu va avea loc cum era programat", se anunta intr-un comunicat al diplomatiei vietnameze, cu doar o ora inainte de intrevederea pe care Lavrov o avea prevazuta cu presedintele vietnamez Tran Dai Quang.Niciun comentariu…

- Londra are dovezi ca Rusia a dezvoltat in ultimii zece ani agentul neurotoxic si a facut stocuri de substanta fatala denumita ”Noviciok” folosita in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat, duminica, Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, potrivit BBC News.…

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a declarat, sambata, ca Londra ia in considerare noi masuri impotriva Rusiei, dupa ce Moscova a decis expulzarea a 23 de diplomati britanici ca urmare a crizei generate de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ambasadorul britanic la Moscova, Laurie Bristow, este convocat sambata la Ministerul rus de Externe, pentru a doua oara in aceasta saptamana, relateaza AFP si Reuters. ''Ambasadorul britanic este convocat sambata la Ministerul de Externe'', au relatat agentiile ruse de…

- Ministerul rus de Externe a anunțat ”masurile de retorsiune” impotriva Londrei, dupa ce Marea Britanie a expulzat 23 de diplomați ruși suspectati ca, de fapt, lucreaza pentru serviciile secrete. Astfel, Kremlinul a decis expulzarea a 23 de diplomați britanici, inchide Consulatul General al Marii Britanii…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat, vineri, ca Alianta nu isi doreste un nou Razboi Rece cu Rusia, adaugand ca sustine pozitia Marii Britanii in scandalul izbucnit dupa otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in orasul englez Salisbury, relateaza France 24.

- Jens Stoltenberg a precizat ca otravirea fostului spion rus se incadreaza ”in tiparul unui comportament nesabuit”, insa a atras atentia ca Marea Britanie si Rusia trebuie sa continue dialogul. ”Nu vrem un nou Razboi Rece. Nu vrem o noua cursa a inarmarilor. Rusia este vecinul nostru si, prin…

- Aceasta riposta va fi 'bine gandita' si 'va corespunde in totalitate intereselor tarii noastre', a afirmat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, intr-o conferinta de presa. Aflat la Astana, in capitala Kazahstanului, pentru o reuniune cu privire la Siria, seful diplomatiei…

- SUA, Marea Britanie, Franța și Germania au emis o declarație comuna in care susțin ca refuzul Rusiei de a raspunde la intrebarile Marii Britanii in cazul otravirii fostului spion Serghei Skripal indica responsabilitatea sa pentru incident. Declarația liderilor celor patru state a fost postata pe site-ul…

- "Londra are ceva de ascuns. Partenerii sunt nervosi", a declarat joi Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe. Marea Britanie a decis expulzarea a 23 de diplomati rusi in contextul crizei generate de atacul neurotoxic, atribuit Rusiei, care l-a vizat pe un fost agent rus…

- Marea Britanie are ceva de ascuns in cazul atacului neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus, considera Administratia Vladimir Putin, in contextul in care Londra a atribuit incidentul Moscovei. "Londra are ceva de ascuns. Partenerii sunt nervosi", a declarat joi Maria Zaharova,…

- Presedintele Parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, a comentat situatia din jurul scandalului diplomatic dintre Londra si Moscova, izbucnit in urma otravirii fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei sale pe teritoriul Marii Britanii. Seful Legislativului a declarat ca Republica Moldova este…

- Ambasada Rusiei din Marea Britanie a incercat sa persifleze expulzarea a 23 de diplomati rusi din Marea Britanie, ca represalii la otravirea cu un gaz neurotoxic a fostului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia in 4 martie la Salisbury (sud-vestul Angliei), intr-o postare miercuri seara…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri, intr-un mesaj postat pe contul sau de Twitter, ca Romania este solidara cu Marea Britanie, condamnand totodata atacul comis la Salisbury impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal. "Ne exprimam intreaga solidaritate cu #UK, #Romania condamna…

- ''Intreaga responsabilitate pentru deteriorarea relatiilor dintre Rusia si Regatul Unit ii revine actualei conduceri politice britanice'', a mentionat ambasada rusa la Londra intr-o declaratie. Ministerul de Externe britanic l-a convocat pe ambasadorul rus Aleksandr Iakoveno pentru a-l…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anuntat miercuri ca Rusia va raspunde in termen de 10 zile in eventualitatea unei cereri din partea Marii Britanii privind otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in orasul englez Salisbury, relateaza site-ul agentiei Sputnik. "Rusia nu…

- Rusia indeamna Marea Britanie sa renunte la intimidare si la limbajul ultimatumurilor in relatia sa cu o putere nucleara, a afirmat marti seara purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, dupa ce premierul britanic Theresa May a dat luni un ultimatum Moscovei ca pana marti…

- Referindu-se la criza bilaterala cu Marea Britanie, Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a transmis: „Nimeni au ar trebui sa ameninte o putere nucleara”. La randul sau, Ambasada Rusiei din Marea Britanie a atras atentia ca „orice amenintare cu masuri punitive…

- Ministerul de Externe de la Moscova a comunicat ca amenintarile Marii Britanii privind boicotarea Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia in legatura cu atacul neurotoxic ce l-a vizat pe un fost agent dublu rus ar afecta relatiile bilaterale si sportul mondial, potrivit Mediafax. „Vrem sa subliniem…

- Ministrul afacerilor externe rus, Serghei Lavrov, a calificat vineri drept 'propaganda' afirmatiile conform carora Moscova ar fi fost implicata in otravirea unui fost agent dublu rus si a fiicei acestuia, in Marea Britanie, informeaza AFP. 'Partenerii nostri occidentali ne acuza de tot ce…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat ca Moscova spera ca acordul privind o intalnire intre presedintele american Donald Trump si liderul de la Phenian, Kim Jong Un, va fi pus in aplicare, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Aflat intr-o vizita in Etiopia, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat ca ”toata povestea” cu otravirea in Marea Britanie a fostului colonel GRU Serghei Skripal reprezinta ”niște istericale”. El susține ca acuzațiile la adresa Rusiei privind implicarea in aceasta crima sunt neintemeiate…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a avertizat, luni, Statele Unite sa &"nu se joace cu focul&" în Siria si sa îsi planifice actiunile în conformitate cu interesele pe termen lung ale cetatenilor sirieni,

- Moscova vrea ca Europa sa fie puternica si stabila, din moment ce Uniunea Europeana este cel mai important partener economic al Rusiei, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, in cadrul unui interviu acordat pentru Euronews.

- Marea Britanie a acuzat Rusia ca anul trecut a atacat cibernetic Regatul Unit. Britanicii cred ca Moscova a transmis un virus care a cauzat probleme companiilor din Europa, inclusiv companiei britanice Reckitt Benckiser, scrie Reuters, conform news.ro.Atacul denumit „NotPetya” din iunie 2017…

- Oprirea si inversarea procesului de iesire din Uniunea Europeana ar fi "greseala dezastruoasa", a precizat Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, care va sustine miercuri un discurs pe tema Brexit, relateaza site-ul cotidianului The Independent.

- Nouazeci și șase de oameni de afaceri și 114 oficiali ruși care au legaturi strânse cu regimul președintelui Vladimir Putin apar pe lista neagra data publicitații de Departmentul Trezoreriei din SUA. Deocamdata, SUA nu au anunțat noi sancțiuni, dar publicarea listei face parte…

- Ministrul britanic al Apararii, Gavin Williamson, "probabil si-a pierdut ratiunea", considera Ministerul rus al Apararii, pe fondul acuzatiilor privind presupuse planuri ruse de comitere a unor acte de sabotaj in Marea Britanie. "Probabil ca si-a pierdut ratiunea", a declarat Igor Konasenkov,…

- Gavin Williamnson, ministrul britanic al Apararii, a avertizat intr-un interviu ca Rusia cauta metode prin care sa poata provoca haos in Marea Britanie și sa cauzeze mii și mii de morți. Williamnson a spus ca vizate sunt, in principal, infrastructurile de energie și telecomunicații. Intr-un interviu…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.…

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a declarat vineri ca ar trebui construit un pod care sa lege Marea Britanie de Uniunea Europeana, dupa ce Regatul Unit va parasi in mod formal Blocul comunitar, a relatat cotidianul Daily Telegraph, citat de site-ul agentiei Reuters.

- In decembrie, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, le-a spus diplomaților indieni ca Moscova susține un angajament diplomatic cu talibanii. Explicația lui Lavrov este ca nu se poate ajunge la un acord de pace in Afganistan fara participarea talibanilor - iar dialogul cu talibanii ar reduce riscul…

- Ecuadorul i-a acordat cetatenie lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, refugiat din 2012 în ambasada acestui stat la Londra, a anuntat joi ministrul ecuadorian de externe, Maria Fernanda Espinosa, potrivit AFP, DPA si Reuters. 'Aceasta naturalizare a fost acordata pe 12 decembrie…

- Rusia si Marea Britanie sunt pregatite sa ia masuri pentru a depasi impasul care se inregistreaza in relatiile ruso-britanice, a declarat Maria Zakharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Mosocva, dupa intrevederea intre sefii diplomatiei din cele doua state.

- ''Trebuie sa gasim un mijloc de a merge inainte'', a declarat - prezentandu-se drept ''rusofil'' - ministrul britanic, intr-o conferinta de presa comuna la Moscova cu omologul sau rus, Serghei Lavrov.''Suntem gata sa dezvoltam un dialog referitor la o serie larga de chestiuni, pe baza unui…