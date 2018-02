Lavrov acuză Statele Unite că vor să lovească nuclear Rusia In aceste conditii, "existenta unor arme nucleare tactice ale SUA gata de utilizare in Europa nu reprezinta doar o relicva a razboiului rece, ci si o pozitie foarte agresiva", a insistat Serghei Lavrov, vorbind la o conferinta privind dezarmarea la Geneva.



Ministrul rus a acuzat SUA ca au decis sa mentina un numar important de rachete, ceea ce incalca un acord major de dezarmare nucleara, potrivit Reuters, cu referire la cele doua agentii de presa ruse.



Ministrul rus a acuzat SUA ca au decis sa mentina un numar important de rachete, ceea ce incalca un acord major de dezarmare nucleara, potrivit Reuters, cu referire la cele doua agentii de presa ruse.

Sursa articol si foto: rtv.net

