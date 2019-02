Stiri pe aceeasi tema

- Revista Unica martie 2019 o are pe coperta, in premiera, pe cantareața Lavinia Pirva, insarcinata cu primul ei copil. Descopera ce alte articole interesante vei gasi in revista, care apare la punctele de difuzare a presei pe 26 februarie 2019. Cu siguranța, pentru Lavinia Pirva, soția lui Ștefan Banica…

- Stefan Banica Jr. si sotia sa, Lavinia Pirva, vor deveni parinti in doar cateva luni, iar artistul, care a fost invitat la "Acces Direct", a dezvaluit si perioada in care va naste sotia sa.

- Bogdan Ioan a caștigat trofeul „Vocea Romaniei 2018”, dar și marele premiu in valoare de 100.000 de euro. Odata cu obținerea premiului, „Michael Jackson de Romania” a caștigat fani in intreaga lume și multe simpatii. Ce va face Bogdan cu banii caștigați și ce surprize le pregatește fanilor? Ai obținut…

- S-a recuperat bine dupa operatia suferita luna trecuta la coloana. Andreea Marin este o femeie activa, asa ca deja a revenit la programul de odinioara. Fotoreporterii Click! au surprins-o, zilele trecute, la un magazin cu hrana pentru animalute, ea avand acasa catei si pisici. Nu a fost singura, ci…

- Cand spui Sala Palatului te gandesti inevitabil la concertul de Craciun al lui Stefan Banica jr. Acum, in calitate de mentor si jurat „X Factor”, Stefan Banica jr si-a adus elevele pe cea mai mare scena muzicala din Romania.

- Bulgaria va face parte din Schengen cu frontierele aeriene la începutul anului viitor, a declarat liderul europarlamentarilor din PPE si principalul candidat pentru functia de presedinte al Comisiei Europene, Manfred Weber, la o întâlnire cu liderul