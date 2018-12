Lavinia Parva este insarcinata, iar Stefan Banica Jr. a dat vestea cea mare: ”Am sa fiu tata pentru a treia oara!”

Stiri pe aceeasi tema

- Puțina lume iși amintește declarația incredibila a Andreei Marin, de acum cațiva ani. In 2010, multa lume a fost martora la declarația incredibila a Andreei Marin, care era pe acea vreme casatorita cu Ștefan Banica Jr., cu care se insurase in 2006. Andreea Marin a fost prezenta intr-o emisiune de farse,…

- Andreea Marin nu-și invita doar prietenii și cunoștințele ei sa ia parte la evenimentele caritabile pe care le susține, ci o invața și pe fiica ei sa fie precupata de nevoie și dorințele celor de langa ea. Urmarea: la numai 11 ani, Violeta se implica in proiectele caritabile ale mamei sale. In vreme…

- Andreea Balan, insarcinata din nou. Vedeta ne-a dezvaluit in exclusivitate ca, la inceputul lunii martie, va deveni mama doua oara, așa cum și-a dorit dintotdeauna. Poți sa vezi primele poze cu burtica și sa afli despre provocarile pe care maternitatea le-a adus in viața Andreei in Unica de noiembrie.…

- Lavinia Parva a fost recent vazuta la o clinica de fertilizare in vitro din Capitala iar fanii au tras imediat concluzia ca incearca sa-i ofere un copil lui Ștefan Banica Jr. Soția cantarețului de rock and roll a lamurit insa misterul și ”a dat din casa” din relația ei cu artistul. Cantareața a recunoscut…

- Plenul Senatului a adoptat miercuri un proiect de lege care prevede transmiterea bunului imobil al Salii Palatului, aflat in domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale in administrarea Regiei Autonome Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat,…

- Oficialii de la Antena 1 au primit o veste excelenta astazi! “X Factor” a fost urmarita de un numar foarte mare de romani saptamana aceasta. Emisiunea de talente, care ii are in juriu pe Delia, Carla’s Dreams, Horia Brenciu și Ștefan Banica Jr., a inregistrat cifre mai bune fața de ediția difuzata marțea…